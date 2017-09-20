Рать королевы и ковбои президента

Четыре премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит комедийный боевик «Kingsman: Золотое кольцо», в котором английская чопорность и стиль встретятся с ковбойским правилом «сначала стрелять, а после разбираться». Также прокат этой недели украшают анимационный «ЛЕГО Ниндзяго Фильм», ужастик «Хранилище» и драма о скульпторе «Роден».

«Kingsman: Золотое кольцо» (18+)

Когда штаб-квартиры секретной службы Kingsman уничтожены и весь мир оказался в заложниках у неизвестных, британские суперагенты обнаруживают, что в один день вместе с их организацией была еще создана американская разведка – Statesman. Теперь эти две элитные спецслужбы должны объединиться и бросить вызов общему безжалостному врагу, чтобы спасти мир, то есть заняться тем, что для Эггси становится обычным делом…

Продолжение комедийного боевика, который наконец-то рассказал, чем оксфорды отличаются от обычных ботинок и зачем мужчине носовой платок. Еще больше жестких шуток, еще больше драк и взрывов – хороший рецепт для любого сиквела.

«ЛЕГО Ниндзяго Фильм» (12+)

Ниндзяго-сити призывает на свою защиту юного Ллойда, он же Зеленый ниндзя, и его друзей, тайных воинов и Великих мастеров ЛЕГО. Под предводительством кунг-фу мастера Ву, столь же умного, сколь и остроумного, они должны одолеть злобного диктатора Гармадона, Самого Злодейского Злодея, который оказывается отцом Ллойда. Роботы против роботов, сын против отца. Эпическое столкновение проверит на прочность эту неистовую, но не самую дисциплинированную команду современных ниндзя, которые должны научиться усмирять свое самомнение, чтобы по полной проявить свои способности.

«Хранилище» (18+)

Во время ограбления банка преступники вскрывают старое хранилище, которым давно никто не пользовался. Открыв запретную дверь, они выпускают в мир призраков.

Фильм ужасов, интересный прежде всего наличием уважаемого актера Джеймса Франко. Не сильно оригинальный сюжет авторы пытаются компенсировать своеобразной подачей. Какой именно? Смотрите в кино.

«Роден» (18+)

История восхождения гениального скульптора к вершине мирового искусства. Это рассказ о творчестве Огюста Родена, о его бесчисленных любовных интригах и о непростых взаимоотношениях с самыми главными женщинами в жизни мастера – талантливой ученицей Камиллой Клодель и Розой Бере, матерью его единственного ребенка.

Картина номинировалась на премию «Золотая пальмовая ветвь» и помимо наличия номинации может похвастать обилием великолепных натурщиц, глядя на которых становишься далеко не мыслителем.