Выдохлись на московских армейцах. Подмосковье взять не удалось

Тяжелая игровая неделя выдалась «Адмиралу» на родном льду «Фетисов-арены» во Владивостоке. По очереди к нам наведывались лучшие клубы западной конференции Континентальной хоккейной лиги – финский «Йокерит», ЦСКА из Москвы и «Витязь» из Подмосковья.

Видимо, на всех соперников у «моряков» сил не хватило. Особенно после того, как они разгромили столичных армейцев. Но в игре с подольским клубом у нас были хорошие шансы на победу. Однако уступили в овертайме и довольствовались лишь одним очком.

Во Владивостоке «Витязю» «Адмирал» проиграл лишь раз в самом первом сезоне (0:1). С тех пор «моряки» неизменно побеждали. Ну а после триумфа с ЦСКА сам бог велел продолжить в победном духе. Тем более что поддержать наших хоккеистов прибыли в полном составе футболисты «Луча-Энергии». Для традиционной церемонии торжественного вбрасывания на игру пригласили президента Всероссийской федерации парусного спорта Владимира Силкина и его приморского коллегу ярого адмиральского болельщика Михаила Ермакова.

Что касается состава команды, то главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский вновь доверил охранять ворота надежно сыгравшему против столичных армейцев Игорю Бобкову. В защиту вернулся выздоровевший Шон Моррисонн, а наши атакующие позиции пополнили Виктор Александров и Владимир Бутузов (они заменили подуставших Дмитрия Саюстова и Максима Кицына).

В этом матче «Адмирал» стартовал великолепно, и уже на первой минуте «моряки» огорчили голкипера гостей Игоря Сапрыкина: Владимир Ткачев исполнил рейд через всю площадку, из-за ворот выдал точный пас Вадиму Краснослободцеву, который бросил в пустые ворота – 1:0.

На этом владивостокский чудо-нападающий Ткачев не остановился. Он в большинстве передал второй голевой пас, и наш нападающий Виктор Александров четко замкнул передачу в одно касание – 2:0.

На второй минуте второго периода подольские спортсмены отквитали одну шайбу – 2:1. А далее в меньшинстве и вовсе умудрились сравнять счет. Это подмосковный хоккеист Алексей Макеев пробежал между нашими защитниками и роскошно бросил в девятку – 2:2.

Начало третьего периода также получилось голевым. В первой же смене бросок приморского защитника Даниила Курашова от синей линии застал врасплох вратаря подольчан – 3:2. Эта шайба стала первой в карьере молодого защитника в КХЛ (наши поздравления!). К сожалению, за 1,26 минуты до сирены гости щелчком от синей линии прошили Игоря Бобкова – 3:3.

Увы, в овертайме гости оказались сильнее. Подмосковные хоккеисты забили гол в наши ворота – 3:4.

На сегодняшний день «Адмирал» после 11 игр набрал 10 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Перед нами расположились «Трактор» с Южного Урала и «Амур» из соседнего Хабаровска, а ниже находятся «Югра» из Сибири и «Лада» из Поволжья.

Следующая игра сегодня, 21 сентября, с московским «Спартаком».