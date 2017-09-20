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Ученые России и Китая объединились для исследования океана

Российско-китайский центр по изучению океана и климата открывается во Владивостоке на базе Тихоокеанского океанологического института им. В.И.Ильичева Дальневосточного отделения РАН.

– На базе центра планируется продолжить начатые учеными России и КНР исследования морей Тихого и Северного Ледовитого океанов, которые проводились в рамках ранее заключенного межправительственного соглашения об изучении и использовании Мирового океана, – сообщил агентству «Интерфакс» заместитель директора по науке ТОИ ДВО РАН Анатолий Астахов.

В прошлые годы ученые совместно исследовали Японское, Охотское, Берингово, Чукотское, Восточно-Сибирское моря, получены интересные результаты, опубликованы статьи в международных журналах, продолжается совместная обработка полученных данных.

Анатолий Астахов отметил, что приоритетными в работе нового центра станут такие направления, как роль океана в изменении климата, исследования подводных минеральных ресурсов, изучение биопродуктивности, разработка и применение новых морских технологий и приборов.

– Еще одна интересная область – изучение ледовитости морских бассейнов в прошлом для выявления тенденций и периодичности ее изменения и детализации прогноза в будущем. Это очень важно для развития Северного морского пути, в котором заинтересованы и Россия, и Китай, – добавил ученый.

Также специалисты намерены изучить влияние человека на океанскую среду, исследовать морские минеральные ресурсы.

Ученые планируют совместные научно-исследовательские рейсы в дальневосточные и арктические моря. Для научных работ будут также использоваться оборудование и приборы некоторых научных китайских институтов, а руководить центром будет объединенный управляющий комитет, в который войдут представители двух стран.

Создание центра является результатом многолетних совместных работ между ТОИ ДВО РАН и Первым институтом океанографии Государственного океанического управления Китая в области исследований океана и климата.

Автор : Отдел новостей «В»

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