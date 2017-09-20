Сладенького захотелось…

В Пограничном районе сотрудники полиции задержали подозреваемых в разбойном нападении на пасечника.
Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ, в дежурную часть обратился 39-летний житель села Яковлевка. Он рассказал, что неизвестные мужчины приехали на принадлежащую ему пасеку в селе Бойком. Злоумышленники избили пасечника и, похитив три 40-литровые фляги с медом, скрылись.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили потерпевшего, осмотрели место происшествия.
Ориентировка с приметами злоумышленников была передана наружным нарядам полиции.
В ходе оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны. Трое местных жителей в возрасте 20, 25 и 28 лет доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания.
Следственным подразделением отдела МВД России по Пограничному району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 (разбой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом.
Подозреваемых заключили под стражу. Полицейские проверяют их на причастность к ранее совершенным преступлениям.
Автор : Отдел новостей «В»
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