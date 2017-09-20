Горячую воду обещают в конце сентября

Энергетики филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» завершили осенние гидравлические испытания магистральных теплотрасс – обязательный этап в подготовке города к предстоящему отопительному сезону.
Сотрудники компании с 31 июля по 18 сентября на прочность проверили более 110,5 километра магистральных трубопроводов, по которым теплоноситель транспортируется в жилые дома, на социальные объекты, в административные и офисные здания, на предприятия.
Сейчас энергетики занимаются устранением повреждений, выявленных в ходе четвертого этапа гидравлических испытаний. Для ликвидации отдельных порывов необходимы дополнительные ремонтные работы, что повлечет продление отключения горячего водоснабжения до 29 сентября по ряду адресов в Первомайском и Советском районах Владивостока.
Для уточнения информации жителям рекомендовано обращаться в Единую диспетчерскую службу города.
Автор : Отдел новостей «В»
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