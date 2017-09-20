«Есть за что!»: до окончания приема заявок осталось 10 дней

В администрации Владивостока продолжается прием заявок на получение молодежной премии «Есть за что!».

Десять молодых, талантливых и активных владивостокцев в возрасте от 14 до 35 лет ждут денежные премии от администрации города в размере 100 тысяч рублей. Прием заявок продлится до 30 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии.

– Это значимое поощрение молодых людей за вклад в развитие Владивостока. Премия присуждается за деятельность, которую претендент ведет уже много лет. На «Есть за что!» может рассчитывать творческая молодежь, которая живет и плодотворно работает в столице Приморья. Хотелось бы попросить кандидатов не затягивать с подачей заявки, – рассказал специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Илья Захаров.

Напомним, что премия присуждается в восьми номинациях:

– за развитие привлекательности городской территории и сохранение исторического наследия города Владивостока;

– в области предпринимательства и экономического развития;

– в области образования, просвещения и науки;

– в области развития общественных связей и журналистики;

– в области социальных коммуникаций и благотворительности;

– в области искусства и культуры;

– в области укрепления здорового образа жизни;

– в области охраны экологии городской среды.

Документы принимают в управлении по делам молодежи администрации Владивостока по адресу: Океанский проспект, 30. Тел. для справок (423) 222-08-38.