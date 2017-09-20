Эти данные сообщили в пресс-службе края со ссылкой на департамент сельского хозяйства и продовольствия. По информации специалистов ведомства, больше всего арбузов собрано в Уссурийске – 690 тонн и Октябрьском районе – 360 тонн. Также хороший урожай у аграриев Кировского и Партизанского районов.
Арбузы в Приморье собирают тоннами
Автор : Отдел новостей «В»
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