Арбузы в Приморье собирают тоннами

В крае собрано почти 2 тысячи тонн бахчевых культур, в основном арбузов.

Эти данные сообщили в пресс-службе края со ссылкой на департамент сельского хозяйства и продовольствия. По информации специалистов ведомства, больше всего арбузов собрано в Уссурийске – 690 тонн и Октябрьском районе – 360 тонн. Также хороший урожай у аграриев Кировского и Партизанского районов.