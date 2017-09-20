В ДВФУ соберут самых красивых студенток России

IV Всероссийский конкурс таланта и грации «Краса студенчества России» пройдет во Владивостоке с 1 по 7 ноября.

Местом проведения финала конкурса выбран Дальневосточный федеральный университет на острове Русском, сообщили в пресс-службе края.

В программе запланированы конкурс эссе, презентация участниц, собеседование, защита творческих проектов. Затем состоится финал конкурса – красочное шоу, в котором примут участие 12 финалисток.

Напомним: Всероссийский конкурс таланта и грации «Краса студенчества России» направлен на развитие общественных, социальных и культурных связей между молодежью субъектов России, сохранение культуры, традиций и обычаев народов страны. Кроме того, это один из способов развития творческих способностей студенческой молодежи. Ежегодно в нем принимают участие более 50 студенток. Ранее финальные этапы конкурса проходили в западной части страны: в Казани, Санкт-Петербурге и Петрозаводске.

Принять участие в конкурсе могут девушки в возрасте от 18 до 25 лет – учащиеся профессиональных образовательных организаций или студентки вузов всех форм обучения, победившие в конкурсе внутри своего учебного заведения. Для этого необходимо направить заявку по адресу электронной почты studvesna@bk.ru с пометкой «Краса студенчества России» до 5 октября 2017 года.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(495)625-19-01, 625-03-15.