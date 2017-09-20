Пенсионерам предлагают поработать поварами, медсестрами и операторами ЭВМ

Найти работу, пройдя в этом году курсы профподготовки, смогли 13 жителей Приморья, находящиеся на заслуженном отдыхе.

А вообще, в этом году возможностью бесплатно получить новую специальность или пройти переподготовку по уже имеющейся профессии воспользовались 39 пенсионеров, сообщили в пресс-службе региона.

В 2017 году планируется направить на профподготовку еще 50 человек, уточнили в краевом департаменте труда и социального развития. Пенсионерам, решившим возобновить трудовую деятельность, предлагают переобучение по специальностям, по которым в крае можно без труда найти работу.

– В списке таких профессий – повар, медицинская сестра, менеджер (руководитель малого и среднего бизнеса), брокер по недвижимости, лифтер, оператор ЭВМ, машинист бульдозера, бухгалтер, кладовщик и другие. На такие вакансии работодатели без особых проблем берут сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста, – отметили в ведомстве.

Перед направлением на обучение оформляется договор между центром занятости, образовательным учреждением, соискателем и работодателем. Этот документ является гарантией получения работы по окончании учебы, предупредили в пресс-службе края.

Отмечается, что возможность переобучения безработных пенсионеров появилась с внесением в конце 2013 года изменений в федеральный закон. За три года работы программы повысили квалификацию или получили новую профессию 150 человек.

Специалисты предлагают обучение или дополнительное образование по профессиям, востребованным на рынке труда региона. Пенсионерам, желающим освоить новую специальность в другой местности края, оказывается финансовая поддержка. В нее входят: средства на оплату стоимости проезда к месту обучения и обратно, суточные расходы за время следования к месту обучения и обратно, оплата проживания на время обучения.

По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, служба занятости Приморья готова оказать всестороннюю помощь безработным пенсионерам, людям предпенсионного возраста. И не только им.

– Всем, кто испытывает трудности при самостоятельном общении с работодателем (а это безработные пенсионеры, инвалиды, женщины, которые долгое время занимались только воспитанием детей, выпускники образовательных учреждений), советую обращаться в центры занятости. У сотрудников накоплен большой опыт профориентационной работы с особой категорией безработных. Консультации, тренинги помогают людям снять психологические барьеры, поверить в себя и получить достойную работу, – подчеркивает глава ведомства.

Еще один хороший способ найти подходящую работу – ярмарки вакансий, в том числе специализированные.

– Ярмарка – это наиболее эффективный метод пообщаться с представителями работодателя, презентовать себя, задать интересующие вопросы. Поэтому такие мероприятия обязательно стоит посетить, – считает Лилия Лаврентьева.

Консультации по вопросам трудоустройства можно получить также по телефону горячей линии 8(423)226-60-68.