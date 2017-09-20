КПК – без шансов

Хотите грустную историю, вполне достойную для сценария сериала? Извольте. Жили-были дед и баба – обычные пенсионеры, вполне себе образованные, и не так чтобы совсем уж старые, всего-то седьмой десяток разменяли.

И получили они в наследство от почившей родственницы квартиру. Продали. Вырученные деньги решили пустить в дело. А поскольку процент банковских вкладов их не впечатлил (каких-то 7–8 %), то обратились к потребительскому кооперативу – тот предлагал аж 16 %. Туда-то пенсионеры и отнесли свои 2 миллиона, поведясь на агрессивную рекламу финансовой организации. Даже пару раз получили обещанные проценты со своего вложения. И на этом их карьера рантье закончилась. Кооператив перестал подавать признаки жизни: телефон не отвечал, помещение обезлюдело. Молчали телефоны и головного офиса, расположенного в Хабаровске, и филиалов в Комсомольске и Магадане. Поиски информации о компании в Интернете не дали результатов – один из сайтов оказался заблокированным, на других ничего нового найти не удалось – все те же телефоны и адреса…

Между прочим, ситуация довольно распространенная – можно навскидку назвать минимум пять местных кредитно-потребительских кооперативов (КПК), которые в относительно недавнем прошлом закончили свою деятельность подобным конфузом, оставив с носом сотни, а то и тысячи обманутых пайщиков. В их числе оказались и не самые наивные люди – чиновники краевой администрации, например, или сотрудники УВД… Должности не помогли им восстановить справедливость.

По словам председателя НП «Лига финансовых институтов» Александра Ивашкина, сохранность паев в КПК, в отличие от банковских вкладов, ничем не обеспечена, кроме активов самого кооператива. И шансы получить деньги обратно у пайщиков практически отсутствуют.

Во всяком случае, в нашем регионе таких примеров эксперт вспомнить не смог. Учредители КПК для того, чтобы остаться при своем (ну и при чужом), крутятся как могут. Например, одна известная в Приморье дама, владелица одного из уже почивших КПК, даже не постеснялась выпросить в местном психдиспансере справку о своей умственной неполноценности. И таки получила. Уехала на юга и там проживает миллионы, отданные такими вот бабушками и дедушками…