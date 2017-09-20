Где купить билет в лес?

Минприроды предлагает разрешить регионам взимать плату за посещение заповедников, чтобы простимулировать развитие экотуризма.

По оценке Минприроды, которую приводят «Известия», регионы испытывают большие сложности с охраной существующих заповедников и созданием новых. Причины – пробелы в законодательстве и излишняя бюрократизация. Чтобы организовать новый природный парк, надо собрать десятки документов. Отчасти поэтому регионы срывают план Года экологии по созданию особо охраняемых природных территорий (ООПТ): из намеченных 73 пока открыто только семь.

– У нас есть большие проблемы с охраной региональных природных территорий: там слабовата нормативная база, плохое материально-техническое обеспечение. Принцип выделения денег не совсем ясен – сплошь и рядом финансирование идет по остаточному принципу, так что говорить о серьезной охране не приходится, – поясняет руководитель программы по сохранению биоразнообразия WWF России Владимир Кревер.

Директор центра Общероссийского народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии Дмитрий Миронов считает, что региональные охраняемые парки законодательно почти не защищены.

– Активисты ОНФ выявили десятки случаев, когда местные и региональные власти простым росчерком пера снимают охранный статус с территорий. В Минприроды согласны, что территории региональных ООПТ важно оберегать не от посетителей, а от попыток вовсе их упразднить.

Минприроды также рекомендует субьектам законодательно разрешить брать деньги за посещение природных парков. Это позволило бы ускорить развитие экотуризма и повысить эффективность охраны объектов. В качестве примера приводится опыт введения билетов в федеральных заповедниках.

– Сегодня есть федеральные охраняемые территории в пределах национальных парков, где предусмотрена возможность введения платного посещения, чтобы регулировать поток отдыхающих, – рассказали в министерстве. – При этом дирекции ООПТ по согласованию с Минприроды устанавливают льготы, в том числе для местных жителей.

В Госдуму уже вносили законопроект о возможном платном входе в региональные природные парки, но одобрения он не получил.

– Нельзя брать деньги за вход на территорию – оплачиваться должны только предоставляемые услуги. Если там есть стоянки, туалеты, скамейки, вывозят мусор, то брать плату нормально. Но заниматься этим ООПТ не должна – это не хозяйствующий субъект. Нужно привлечь инвесторов, развивающих туристический бизнес, за рубежом именно так и делается. Не думаю, что у нас будут заоблачные цены за посещение природных территорий, – считает Владимир Кревер.