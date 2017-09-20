Японские кудоисты просили разрешения тренироваться во Владивостоке

Во Владивостоке японские кудоисты проведут мастер-класс для юных приморских спортсменов.

Тренировки состоятся сегодня в 16 часов в ДЮСШ «Бастион» (Владивосток, ул. Никифорова, 43). Мероприятие пройдет в рамках спортивного обмена между Всеяпонской федерацией кудо и федерацией кудо ДВФО под эгидой Международной и Российской федераций кудо, уточнила пресс-секретарь федерации кудо ДВФО Елена Ритус.

Из Токио приедут Накамура Томохиро – чемпион мира в легком весе и Танака Шунсуке – серебряный призер чемпионата мира в среднем весе. Они изъявили желание потренироваться во Владивостоке, получив разрешение у основателя восточного боевого единоборства кудо – сенсея Азумы Такаши и президента федерации кудо России Романа Анашкина.

Основной частью программы пребывания японских кудоистов во Владивостоке станут совместные тренировки с приморскими спортсменами, членами сборной России, которые сейчас готовятся к новому спортивному сезону.

Напомним, что в сборной Приморского края и сборной России выступают титулованные кудоисты, чемпионы мира – Константин Караульных, Евгений Шаломаев, Гегам Манавазян, победительница первенства мира Александра Савичева, обладатель Кубка мира Игорь Пермин, серебряный призер Кубка мира Андрей Черных, серебряный призер чемпионата мира Андрей Гришин.

После мастер-класса, в 17.00, начнется совместная тренировка японских кудоистов со спортсменами сборной Приморского края.