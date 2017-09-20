В реабилитационном центре учили жизни. В дикой природе

На юге Приморья выпустили в Уссурийскую тайгу двух гималайских медвежат-сирот, прошедших курс реабилитации в селе Алексеевка.
По информации пресс-службы края, медвежата находятся в хорошей физической форме. Им примерно по девять месяцев, каждый весит около 15 килограммов.
Напомним: гималайские медведи осиротели в июне этого года, после того как их мать в Лесозаводске сбила машина. Косолапых изъяли из дикой природы и отправили «на воспитание» в реабилитационный центр.
Автор : Отдел новостей «В»
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