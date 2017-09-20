Ученые отправили цветы по жизненному пути

В Доме ученых состоялась встреча с профессором Такахаси Хадзиме. Он рассказал собравшимся об искусстве аранжировки цветов в Японии, сообщили в пресс-службе Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Мастер Такахаси Хадзиме – самый молодой профессор икебаны в мире. У него своя школа, он преподает традиционное японское искусство аранжировки цветов и в Японии, и за ее пределами.

Свой мастер-класс в Доме ученых профессор Такахаси начал с заявления о том, что в России он работает уже три года, но в Российской академии наук оказался впервые. Поэтому напомнил собравшимся, что икебана – это искусство одушевления цветка, умение отправить цветок по его «жизненному пути», по-японски KADO (путь цветка). Цветочная композиция в технике икебана – это всегда квинтэссенция отношения к жизни, жизненного опыта, представления о том, что такое здравый смысл, способность пробудить дух цветка. Ведь согласно древнему японскому верованию синто духи живут в цветах, в камнях, в деревьях.

На занятии в ДВО РАН мастер составил три композиции: в традиционном японском стиле, «с русским акцентом» и в стиле японский икебаны-модерн. Техникам, в которых были выполнены все три композиции, около 1200 лет… Основной подход, которого профессор придерживается в своей работе, – создание в икебане нового, сохраняя древние традиции этого искусства. Перед началом работы над своими творениями японский учитель несколько раз громко щелкнул ножницами. Зачем? Оказывается, этот звук во время сочинения цветочной композиции отгоняет злых духов и привлекает удачу.

Профессор Такахаси показывал фотографии своих работ, предлагая присутствующим угадать, какое время года отображает та или иная композиция. Ответы в основном радовали мастера. Он отметил, что люди в России угадывают это чаще, чем в других странах, очевидно, они обладают особым восприятием окружающего мира. И, наконец, самые активные ученики смогли сами составить композицию. Под руководством мастера им удалось вдохнуть в аранжировку растений свое отношение к жизни, опыт и здравый смысл, наделить цветы и ветви духом и силами, чтобы они смогли пройти свой путь цветка.