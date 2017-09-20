Горожанам рассказали, как уберечься от инсультов и гипертонии

В приморской столице прошел круглый стол, посвященный вопросам сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили в пресс-службе мэрии.

Владивостокцам, принявшим участие в мероприятии, кардиолог, психотерапевт, диетолог и терапевт рассказали о том, как сохранить свое здоровье и уберечься от инсультов, тромбозов, артериальной гипертонии, стенокардии и других заболеваний сердца и сосудов.

– Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди россиян по-прежнему очень высока. Распространению недугов, конечно же, способствует наш характер питания, недостаток движения и вредные привычки, – отметила Наталья Борисюк, начальник отдела по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации города. – Для того чтобы предупредить горожан о факторах и рисках развития заболеваний, мы и проводим профилактические программы, информируем население о факторах риска и способах предупреждения патологии сердца и сосудов.

Пришедшие на встречу с врачами горожане получили рекомендации по сохранению здоровья.

В первую очередь, как говорят врачи, необходимо уделить внимание правильному питанию, заняться спортом, отказаться от вредных привычек, уделять достаточное время для отдыха и сна, соблюдать все рекомендации лечащего врача.

– Стараюсь принимать участие во всех общегородских акциях по здоровью, – поделилась жительница Владивостока Лидия Петровна. – Для себя лично узнала много нового и интересного, теперь еще больше внимания буду уделять своему питанию, хочу даже серьезно заняться ежедневными пробежками на стадионе рядом с домом. Спасибо большое администрации города за такие акции.

Напомним, что круглый стол по вопросам сердечно-сосудистых заболеваний был организован администрацией Владивостока в рамках реализации муниципальной программы «Здоровый город».