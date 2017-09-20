Юные экологи решат, как использовать природные ресурсы

Во Владивостоке 17 и 18 октября в научной библиотеке Дальневосточного федерального университета (ул. Алеутская, 65б) состоится молодежная конференция «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов – новый взгляд!». Организатор – администрация Владивостока.

В образовательном мероприятии примут участие 200 школьников и студентов, которые представят доклады на актуальные экотемы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Такую конференцию мы проводим ежегодно уже более пяти лет, – рассказала начальник отдела организации природоохранных мероприятий администрации приморской столицы Ирина Осина. – Она призвана поддерживать талантливую молодежь, мотивировать ребят к обсуждению и поиску решений актуальных экологических проблем.

Обсуждать охрану окружающей среды, причем шесть часов подряд, юные владивостокцы будут два дня. Сначала свое слово скажут школьники, за ними придет время студентов.

Основные темы докладов:

– экологическое состояние и меры по улучшению экологической обстановки во Владивостоке;

– пути совершенствования системы озеленения во Владивостоке;

– проблема утилизации ТБО во Владивостоке, перспективы ее решения;

– рациональное использование природных ресурсов;

– опыт решения экологических проблем во Владивостоке, а также на примере других городов;

– очистные сооружения, очистка выбросов в атмосферу, безотходное и малоотходное производство Владивостока;

– экологическая культура как основа решения экологических проблем Владивостока.

К участию в конференции приглашаются школьники от 13 до 17 лет и студенты от 18 до 23 лет. Для участия в ней необходимо не позднее 8 октября прислать текст доклада на одну из вышеперечисленных тем и отправить на электронную почту: ecovlad2017@mail.ru. Более подробная информация по тел. 8-914-073-7847.

Доклады в ходе конференции оценит жюри, в состав которого войдут представители некоммерческих экологических организаций, администрации Владивостока, экологи, биологи.

По окончании конференции все участники станут обладателями дипломов. Призеры будут приглашены на «Экошоу-2017», где им будут вручены ценные подарки.