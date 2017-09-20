Школьница сняла мультфильм о подвиге своего прадеда

​Юная художница из Владивостока заняла первое место в проекте Всероссийской анимационной летописи «Герои моей семьи – герои моей страны», сообщает пресс-служба администрации города.

Дарья Передериева, воспитанница студии экологических анимационных фильмов «Ручеек» муниципального Дворца детского творчества, собрав друзей, родных и заручившись поддержкой руководителя студии Галины Чан, создала мультфильм «Подвиг моего прадедушки под городом Муданьцзян». Работа, выполненная методом перекладывания, была признана лучшей на фестивальном показе Всероссийской анимационной летописи. Всего было прислано 66 работ, из которых в финал прошли только девять.

– При подготовке мульфильма я узнала много нового, например, об обычаях жителей Японии или военных событиях Великой Отечественной войны, – рассказала Дарья. – Эта работа заняла немало времени, и я горжусь результатом. Для меня победа в конкурсе не главное, но все-таки я считаю, что наш мультфильм получился одним из лучших.

По подсчетам Елены Передериевой, мамы победительницы, на написание сценария ушло около 20 часов суммарного времени. Плюс нужно было нарисовать 15 персонажей мультфильма и 20 различных сцен. Процесс съемки, состоящий из перекладывания марионеток и их последовательного фотографирования, занял еще трое суток. В итоге получился восьмиминутный мультфильм, состоящий из 2876 фотографий.

– Я очень благодарна организаторам Всероссийского проекта за полученную возможность рассказать о подвиге нашего дедушки под городом Муданьцзян. Это замечательно, когда дети и подростки из разных уголков страны могут с гордостью поделиться историей своей семьи, создавая настоящие мультфильмы. Эти мультфильмы потом на протяжении долгих лет будут храниться в семейных архивах как большая ценность и напутствие будущим поколениям, – считает Елена Передериева.

Посмотреть мультфильм можно на сайте проекта Всероссийская анимационная летопись (моигерои.рус).