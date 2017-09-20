Праздник влюбленных – в Первореченский район

Первореченский район Владивостока отметил 80-летие образования праздником «Тебе, мой район, посвящаю…». На торжества во владивостокский Дворец культуры железнодорожников пришли ветераны, школьники, студенты, воспитанники военно-патриотических клубов, руководители и представители учреждений здравоохранения, образования, культуры и торговли района.

Исполняющий обязанности главы города Константин Межонов поздравил первореченцев с юбилеем района.

– Буквально каждый год истории Первореченского района – это веха в развитии всего Владивостока, – отметил Константин Межонов. – Первый в городе жилой микрорайон, с которого начался Большой Владивосток, вырос именно здесь и остался в названии проспекта 100-летия. Самый «свежий», новый образцовый микрорайон – Снеговая Падь – тоже построен у вас. Здесь успешно работают важные для всего города объекты промышленности, образования, культуры, спорта. Но главная ценность района – это люди. Потому что без вас – профессионалов, неравнодушных, влюбленных в свой район и свой город людей – ничего этого бы не было. С праздником! И пусть таким же праздничным будет каждый день Первореченского района и каждого из вас!

Также на мероприятии наградили победителей конкурса авторской песни, стихов и прозы «Уголок России» и конкурса фотографии «Мой любимый Первореченский район».