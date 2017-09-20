Бэушные рельсы и шпалы пригодятся в городском хозяйстве

На улице Светланской во Владивостоке завершился демонтаж первого участка трамвайных путей – от остановки общественного транспорта «ДВГТУ» до опор Золотого моста.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». К этому времени разобрано 800 метров путей, уточнили в пресс-службе мэрии.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города, на первом участке завершена разборка старого асфальтобетонного покрытия при помощи самоходных фрез и экскаваторов, демонтированы трамвайные пути. Рельсы, шпалы, крепежные материалы вывозят и передают по акту приема-передачи городскому предприятию «Муниципальная недвижимость» для дальнейшего использования. В ближайшее время рабочие приступят к устройству основания дороги на межпутье.

Напомним, что демонтаж трамвайных путей осуществляется в три этапа: первый участок – от остановки транспорта «ДВГТУ» до опор Золотого моста, второй – от опор моста до Дома офицеров флота и третий – от ДОФ до пересечения улиц Светланской – Уборевича.

Стоит отметить, что работы по ремонту дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» продолжаются и на других улицах Владивостока. Так, на улице Всеволода Сибирцева минувшей ночью дорожные рабочие уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. В дневное время здесь ведутся работы по замене плит перекрытий колодцев инженерных коммуникаций.