Мечтайте и не сдавайтесь

Звезда мирового кино раскрыла секрет успеха великих спортсменов

Приезд Настасьи Кински, обладательницы «Золотого глобуса», во Владивосток на закрытие Pacific Meridian заметно поднял статус приморского кинофестиваля.

Во Владивостоке Настасья успела пройтись по звездной дорожке, сказать несколько слов на закрытии фестиваля и провести творческую встречу со зрителями. На память о ее визите у кинотеатра «Океан» останется очередная табличка с автографом и отпечатками ладоней, а у читателей «В» – интервью.

– Вы впервые посетили Владивосток. Чем запомнится наш город?

– Увы, увидела не так много, как хотелось бы. Из аэропорта нас отвезли сразу же на церемонию закрытия, по пути посетили видовую площадку рядом с фуникулером. Вид на город, конечно, впечатляющий. К тому же я была переполнена трепетом от того, что заехала так далеко. Мои путешествия по России дальше Сибири не простирались, и вот я на берегу Тихого океана. И его волны словно накрыли меня, переполнив чувствами. Я вдруг остро ощутила близость стран АТР. На закрытии кинофестиваля среди зрителей было немало корейцев, японцев, китайцев. Это было невероятно трогательно. Считаю, что подобные фестивали дают всем нам шанс сделать жизнь лучше. Ведь, собравшись вместе, представители разных миров и разных стран могут прийти к взаимопониманию. Здесь каждый выражает себя через культуру и искусство своей страны. И это сближает народы.

– Вы органично смотритесь как в образе скромницы-монашки, так и загадочной женщины-леопарда, кроме того, воплотили свою любовь к русской литературе через героиню романа Достоевского. А для вас из тех ролей, что сыграли, какая героиня была самой интересной?

– Трудно выделить одну. Было много совершенно разных характеров, разных ролей, каждая из них поднимала меня на следующую ступень развития. И благодаря всем этим ролям и всем фильмам смогла, например, приехать сюда к вам. И для меня особое значение имели съемки в России, поэтому всегда рада возможности еще раз побывать в вашей стране. Очень было интересно работать с режиссером Андреем Эшпаем во время съемок фильма «Униженные и оскорбленные». Страшно переживала во время совместных сцен с Никитой Михалковым, который играл такого очень сурового человека (князь Валковский. – Прим. авт.). Во время одной из репетиций Никите не понравилась моя зажатость. После очередного дубля он предложил мне выпить водки и пробежаться, чтобы разогреть кровь. На бег времени не было, но водку выпить пришлось. И страх ушел! Меня перестала угнетать его маститость как актера. Затем он еще несколько раз давал мне полезные советы, которые помогли мне намного больше, чем выпивка (смеется).

Я люблю работать с разными актерами и режиссерами, потому что от таких встреч всегда получаю новый полезный опыт. Особенно интересно было в свободное от съемок время наблюдать, как работают такие режиссеры, как Полански, Кончаловский, Коппола и Вендерс. И я благодарна судьбе за эту возможность.

– Вы с таким пиететом отзываетесь о режиссерах, но разве не актеры главные действующие лица на съемочной площадке?

– Я считаю, что в создании каждого фильма главную роль играет режиссер. Он дает тебе шанс проявить свой талант и верит в тебя – это самая важная поддержка для актера. Один из моих самых-самых любимых режиссеров Андрей Кончаловский. Я пересмотрела, наверное, все его фильмы. Более того, у нас сложились очень тесные дружеские отношения. Ведь благодаря ему я покрестилась в православную веру. Он меня так прямо и спросил: «Ты крещеная? Нет? Тогда надо покреститься»! Мы тогда были в Пенсильвании, и он отвел меня в маленькую церквушку, там познакомил со священником и его семьей. Мы все вместе сели пить чай, они говорили по-русски, я ничего не понимала, но все равно чувствовала какое-то невероятное тепло. Потом меня покрестили, и я с тех пор стала чувствовать какую-то особенную защищенность в жизни. Сам Кончаловский из тех людей, общение с которыми запоминаешь на всю жизнь.

Ну и, конечно, очень благодарна Виму Вендерсу, который открыл для меня мир кино, ведь мой дебют состоялся именно у него. Если бы не Вим, то я, наверное, никогда бы не стала актрисой. Изучала бы медицину или стала бы танцовщицей. И уж точно никогда не попала бы в ваш город.

Хотя твердое решение стать актрисой я приняла лишь после съемок в фильме «Тэсс» Романа Полански, я тогда была уже почти взрослой. И с тех пор люблю мир кино, как игрового, так и документального. Полански меня очень многому научил, тому, что если хочешь чего-то добиться, то нужно много и тяжело для этого работать. Он постоянно, как мантру, повторял: «Подготовка, подготовка, подготовка» и меня научил этому. Ведь чтобы хорошо сыграть свою роль, нужно перед этим много репетировать. Зато потом приходит чувство глубокого удовлетворения. При просмотре картины у зрителей может сложиться разное мнение, но если ты сделал все, на что был способен, выложился полностью, то несправедливая критика уже не так серьезно задевает. Думаю, что в любой другой профессии происходит то же самое.

– Мы знаем о вашем творчестве благодаря кино. А приходилось ли вам выступать на театральной сцене?

– Да, но совсем немного. Я играла в спектакле «Чайка» в Италии и Германии. Тем не менее театр очень люблю.

– Во Владивостоке в театре имени Горького неоднократно ставились постановки, герои которых говорят на разных языках (а для зрителей речь дублируется титрами). Хотели бы вы поучаствовать в таком спектакле?

– Конечно! Какой интересный проект!

– А в каком проекте сейчас заняты вы?

– Я работаю над созданием документального фильма об известных спортсменах и выдающихся танцорах мира. Какие им приходилось преодолевать трудности в жизни, чтобы достичь невероятных высот. Я была еще совсем юной, когда на весь мир зазвучало имя румынской гимнастки Нади Команечи, ставшей впоследствии пятикратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира. Вот тогда я впервые и задумалась: каких же трудов Наде стоили такие достижения? Ведь мы, зрители, видим только красоту движений танцоров на сцене или цифры новых достижений спортсменов, но при этом понятия не имеем, какие у них были провалы, падения и что им пришлось преодолеть, чтобы подняться на новую высоту. Вот об этом я и хочу рассказать в своем фильме.

Сейчас веду переговоры о съемках с Марией Шараповой, она хоть и живет в Америке, но остается российской спортсменкой. И у нее сейчас очень тяжелое время, она преодолевает большие сложности. Надеюсь, Мария знает, как их осилить, и поделится этим секретом с нами. Еще один советский спортсмен, о котором я расскажу в своем фильме, это Сергей Бубка, которым я тоже восхищаюсь. Конечно, будут и другие спортсмены из самых разных стран. Но всех их объединяет одно: это люди, у которых была мечта и ради ее достижения они никогда не сдавались. Поэтому всем вам желаю иметь мечту и никогда не сдаваться.