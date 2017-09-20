Эрмитаж приглашает в путешествие с экскурсоводом-мистиком Константином Хабенским

В преддверии открытия Центра-спутника «Эрмитаж-Владивосток» подготовлена обширная программа, призванная познакомить горожан и гостей приморской столицы с культурным наследием, представленным в Эрмитаже.

Напомним: Дни Эрмитажа во Владивостоке пройдут с 25 сентября по 1 октября. В главном здании Приморской государственной картинной галереи (ул. Алеутская,12), как сообщили в пресс-службе учреждения, в эти дни завершит работу выставка одного шедевра «Прикосновение к античности». Для организованных групп проводятся квесты, экскурсии. Свободное посещение эрмитажного лектория, в котором принимают участие специалисты Государственного Эрмитажа, Института истории, археологии этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, ДВФУ. С публичными лекциями выступит Георгий Вилинбахов – заместитель директора Эрмитажа по научной работе, председатель Геральдического совета при президенте РФ.

На выставке «Эрмитажная библиотека» все желающие смогут познакомиться с последними поступлениями – каталогами, научными трудами, путеводителями.

27 сентября в 11.00 состоится торжественная церемония гашения почтовой карточки «Дни Эрмитажа во Владивостоке – 2017» (партнер – «Почта России»).

28 сентября в 12.00 будет представлен каталог выставки «Неизвестный Эрмитаж» (Владивосток – Хабаровск), которая проходила в юбилейный год Эрмитажа и Приморской государственной картинной галереи.

В залах будущего центра «Эрмитаж-Владивосток» (ул. Светланская, 38/40) будет представлена выставка художественной фотографии «Изящная классика» – по итогам 20 фотосессий с артистами балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра.

29 сентября состоится торжественная церемония награждения победителей второго межрегионального конкурса «Искусный глагол» имени В. Ю. Матвеева.

В малом зале с 26 сентября откроется кинотеатр виртуальной реальности для демонстрации фильма «Эрмитаж. Погружение в историю с Константином Хабенским». Владивосток – первый город, в котором представлен этот уникальный проект после премьеры в Санкт-Петербурге 21 июля 2017 года. При помощи новейших технологий, объединивших виртуальную реальность и кино, фильм, снятый в современном формате, создает иллюзию присутствия зрителя внутри пространства фильма и позволяет ему стать участником событий. Достигается это при помощи очков виртуальной реальности Gear VR.

Впервые во Владивостоке будет представлен пилотный проект «Зал Юпитера», разработанный центром виртуальной реальности КРОК. Это цифровая копия зала Юпитера в Государственном Эрмитаже. Проект не имеет аналогов в мировой музейной практике и направлен на популяризацию культурного наследия.

В эти дни проходит акция «Эрмитаж становится ближе». Для участия в акции необходимо стать участником одного из мероприятий в каждом направлении: выставки «Прикосновение к античности», «Эрмитажный лекторий», «Эрмитажная библиотека», выполнить одно из заданий выставки «Живопись и время», познакомиться с «Изящной классикой» и совершить путешествие с экскурсоводом-мистиком Константином Хабенским по пространствам Эрмитажа. Или побывать в зале Юпитера благодаря технологиям виртуальной реальности. В каждой точке волонтеры предоставят наклейку. Собравшие шесть таких наклеек в день закрытия выставки, 1 октября, получат приз, который будет напоминать о Днях Эрмитажа во Владивостоке – 2017.