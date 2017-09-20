Каждой пятой будущей маме грозит прерывание беременности на ранних сроках

Лучший период в жизни женщины, когда она ждет ребенка, в половине случаев омрачается токсикозом, в 12–15 % – угрозой выкидыша. От чего зависит благополучное течение беременности, какие ей угрожают осложнения, как их минимизировать и родить в срок здорового ребенка, рассказала в интервью корреспонденту портала «МедНовости» Ирине Резник главный врач московской городской больницы им. В.В. Виноградова, врач акушер-гинеколог, д.м.н. Ольга Шарапова.

– От чего зависит благополучное течение беременности?

– Прежде всего от здоровья самой женщины, наличия у нее соматических заболеваний, гинекологических и, что не менее важно, психических. Только здоровая женщина может выносить и родить здорового ребенка. Нередко именно во время беременности у молодых женщин обнаруживаются какие-то врожденные аномалии развития, заболевания сердца или почек, сахарный диабет.

На второе место можно поставить возраст женщины. Чем она моложе, тем меньше у нее заболеваний и легче протекает беременность. Очень важен акушерский анамнез: количество предыдущих беременностей и родов, как они протекали и чем закончились. Мы всегда просчитываем, в какую группу риска может попасть женщина. То есть, чем больше беременностей закончились абортами или выкидышами, тем выше риск для следующей беременности. Сегодня возможно предотвратить многие осложнения, но важно вовремя провести исследования и принять меры, направленные на сохранение здоровья беременной и беременности.

– Здоровье современных женщин, вступивших в репродуктивный возраст, как-то изменилось по сравнению с их мамами и бабушками?

– Само количество заболеваний не изменилось, просто сегодня у нас появилась возможность хорошо обследовать пациентов. Медицина за последние 3–5 лет резко пошла вперед, появились новые, более совершенные методы диагностических исследований, позволяющие выявлять всю соматическую и генетическую патологию на доклиническом уровне.

Другое дело, что вырос возраст первородящих женщин. Если раньше первые роды приходились на возраст до 25 лет, то сейчас – на 25–30 лет. Сегодня женщины стремятся сначала получить хорошее образование, работу, какие-то материальные блага и только после этого вступают в брак и рожают детей. На Западе это произошло раньше, а у нас диагноз «первородящие женщины старшего возраста после 30 лет» появился не так давно – 3–5 лет назад.

Более того, наблюдается тенденция к увеличению возраста беременной, так называемые роды после 40. К плюсам более поздней беременности можно отнести то, что она наступает запланированно и осознанно. В этом возрасте женщина, как правило, ответственно готовится к зачатию и появлению ребенка. К минусам – риск хромосомных патологий у плода, особенно высокий у женщин после 40 лет. У таких пациенток чаще развиваются осложнения во время беременности и родов, среди них выше процент оперативного родоразрешения.

– Каковы самые распространенные патологии беременности?

– Практически каждая вторая женщина во время беременности испытывает тошноту и рвоту. Это физиологические изменения, которые не являются осложнением как таковым. Но, когда появляются изменения в анализах мочи и крови, возникает декомпенсация в организме. Если у женщины неукротимая рвота, она не может принимать никакую пищу, тогда это осложнение – ранний токсикоз, который необходимо лечить в стационаре.

На втором месте среди осложнений беременности – угроза ее прерывания на ранних сроках, до 12 недель. По статистике, с этим сталкивается до 20 % всех беременных женщин. На более поздних сроках на первое место выходит преэклампсия (состояние, при котором развивается гипертония, возникает поражение нервной системы, печени, почек) и эклампсия – максимальная степень тяжести преэклампсии. Это грозное заболевание, которое возникает только во время беременности и занимает первое место среди причин материнской смертности. Четвертое место среди всех осложнений беременности занимают преждевременные роды – они случаются примерно в 4,5 % случаев.

– Почему возникает угроза выкидыша? И насколько она реальна?

– Сама угроза прерывания беременности встречается в 15 %. И если это не лечить, примерно в 5 % происходят выкидыши. Поэтому, почувствовав неладное, женщина должна обратиться к специалисту. При этом реальная угроза прерывания беременности определяется не только по клиническим симптомам, но и диагностическими методами. Врач смотрит, есть ли выделения и какие именно, делает ультразвуковое исследование. Если при УЗИ выясняется, что длина шейки матки меньше трех сантиметров, то угроза прерывания беременности реальна и женщину госпитализируют в стационар. Прежде всего снимается спазм матки, для чего используются спазмолитические препараты.

Повышенный тонус матки может быть обусловлен какими-то генетическими заболеваниями, проблемами с шейкой матки или патологией плода. Но чаще встречается так называемый ложный тонус матки, когда диагноз «угроза выкидыша» женщина ставит себе сама, потому что у нее болит живот, например, из-за того, что у нее несколько дней не было стула. Или, допустим, она почувствовала рези при мочеиспускании – возможно, это цистит, который, конечно, надо лечить, чтобы не спровоцировать угрозу прерывания беременности.

– А в каких случаях невозможно сохранить беременность?

– На ранних сроках основными причинами невынашивания являются дисгормональные нарушения различного характера. На более поздних сроках – различные инфекционные заболевания, которые приводят к развитию различных аномалий развития плода, гипоксии (кислородной недостаточности), к нарушению функции плаценты. Поэтому все беременные обследуются на наличие инфекционных заболеваний: токсоплазмоз, цитомегаловирус, герпес и другие. Выясняется, какие это инфекции – хронические или острые. Лечатся во время беременности только острые процессы. Например, носителем вируса простого герпеса у нас является примерно 40 % женского населения. Но если этот вирус активизировался, обязательно назначается лечение.

Аномалии развития мочеполовых органов, гинекологические заболевания, такие как миома матки, эндометриоз, могут быть причиной невынашивания беременности. В этих случаях назначается сохраняющая терапия в условиях стационара.

– А как относиться к заявлениям некоторых гинекологов о том, что реальных средств сохранения беременности не существует и лечение угрозы выкидыша – просто профанация, пришедшая к нам с советских времен?

– Действительно, некоторые специалисты считают, что лечение угрозы прерывания беременности на ранних сроках не имеет смысла, так как происходит естественный отбор. Но, несмотря на это, каждая женщина имеет право на сохранение своей беременности и здорового ребенка.

Более того, если раньше считалось, что беременность и роды противопоказаны при заболеваниях сердца, почек, при онкологии, и врачи предлагали прервать беременность, то сейчас таких установок нет. Главное, чтобы женщина как можно раньше обратилась к врачу, прошла обследование и начала корригирующее лечение, которое предотвратит в последующем возможные осложнения. Сегодня в нашем распоряжении достаточный арсенал медикаментов, которые можно применять на разных сроках беременности.

– Действующий стандарт обследования беременных женщин значительно шире, чем еще десять лет тому назад. Но насколько он достаточен и есть ли смысл проводить еще какие-то дополнительные обследования?

– Действующий стандарт позволяет просчитать основные риски, которые возможны во время беременности и родов. Но, конечно, есть еще определенные дополнительные исследования, которые назначают конкретным женщинам по показаниям. Допустим, исследование крови на гемостаз, нарушение которого может быть причиной повышенного давления, отеков, протеинурии (наличие белка в моче).

Если предыдущие беременности у женщины протекали с осложнениями, то ей назначаются дополнительные исследования, которые не входят в стандарт ведения беременности, – кровь на генетические мутации. Существует, например, так называемая мутация Лейдена, из-за которой могут произойти преждевременные роды или развиться тяжелые формы эклампсии. В таком случае женщине во время беременности назначают препараты, которые улучшают реологию крови, кровоток в маточно-плацентарном комплексе для профилактики гипотрофии плода.

Но, повторюсь, какие-либо дополнительные исследования назначаются, если были осложнения в предыдущую беременность. Если же женщина впервые становится на учет, конечно, никто не будет назначать ей того, что не входит в стандарт ведения беременности. И самостоятельно заниматься этим также нет никакого смысла.

– По стандарту несколько раз за время беременности проводится УЗИ. Но некоторые отказываются от этого исследования, считая его опасным для ребенка. Имеют ли основания их опасения?

– Ультразвуковое обследование абсолютно безвредно на любых сроках беременности. Другое дело, что на ранних сроках мы стараемся как можно меньше трогать матку, потому что любое нажатие, давление датчиком может вызывать самопроизвольное сокращение мышц матки. По приказу Минздрава России ультразвуковое исследование проводится трижды за время беременности, этого вполне достаточно. В случае осложнений, конечно, УЗИ назначается чаще.

– Где лучше наблюдаться во время беременности?

– Наблюдаться надо у хороших профессионалов, потому что самое главное – это квалификация врача акушера-гинеколога. А работает он в частной или государственной клинике, значения не имеет.

– Многие беременные женщины не прекращают работу вплоть до родов. Это опасно?

– Декретный отпуск ведь не просто так дается женщине – это тот период времени, который нужно посвятить своему здоровью, отдохнуть, особенно если труд связан с физическими или психоэмоциональными нагрузками. Лучше посидеть дома, полюбить себя, поухаживать за мужем. Но есть категория женщин-трудоголиков, которые считают, что это не для них и никогда не будут сидеть дома. Я и сама с 9 до 10 утра читала лекцию студентам, а уже в половине двенадцатого пришла в родильный дом и родила.