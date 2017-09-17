Участникам турнира пожелали великих побед на международной арене

Всероссийский турнир по боксу, посвященный памяти легендарного приморского спортсмена и тренера, участника Великой Отечественной войны Виктора Николаевича Сахарова, прошел во Владивостоке.

Сильнейшие боксеры Сибири и Дальнего Востока сражаются за награды и возможность завоевать почетное звание мастера спорта России.

В минувшую пятницу в стартовом поединке турнира сошлись приморцы – представители Уссурийска и Владивостока. Два раунда прошли с переменным успехом, в концовке третьего преимущество осталось за владивостокским спортсменом, сообщает портал Sportprimorye.

– Были, конечно, ошибки – лез головой к противнику, из-за этого получил рассечение, надеюсь, в следующем бою такого не будет, – уверен Владислав Чумак, участник турнира, кандидат в мастера спорта (г. Владивосток).

Одно из важнейших умений боксера – не обращать внимания на боль, терпеть и бороться до конца. Несмотря даже на то, что соперник превосходит по габаритам.

– Тактический ход – это работа на выносливость, навязать ближний бой, больше прессинговать, тем самым ты изматываешь соперника. И он, как вы видели, по габаритам больше и выше, поэтому выносливости у него стало меньше, когда я его изматывал, – делится секретами успеха участник турнира Евгений Сергеев, кандидат в мастера спорта (г. Уссурийск).

В ринге жесткий спарринг – это уже не тренировка, здесь нужно показать максимум, цена победы достаточно высока.

– Здесь есть мастера спорта, кандидаты в мастера спорта. Одержав три победы, они выполнят норматив мастера спорта России и, соответственно, получат это звание, – комментирует Валерий Лаптев, главный судья соревнований, заслуженный мастер спорта СССР.

В этом году турнир памяти Сахарова проходит во Владивостоке в 27-й раз. Напутствие участникам соревнований дал известный российский боксер двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко.

– Ребятам желаю, чтобы они не останавливались и не считали звание мастера спорта своим потолком. Хотелось бы, чтобы это было очередной ступенью к великим победам на международной арене, – пожелал участникам соревнований Алексей Тищенко.