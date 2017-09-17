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Спорт

«Адмирал» сотворил сенсацию

На минувшей неделе «Адмирал» на родном льду «Фетисов-арены» во Владивостоке встречался с двумя лидерами западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Первым был финский клуб «Йокерит», а следом играли с армейцами Москвы. И сотворили сенсацию.

«Джокеру» немного повезло

«Йокерит» (сами себя хоккеисты из Хельсинки называют «джокерами») – один из самых для нас неприятных соперников, что и доказал в очередной раз. Лишь в прошлом сезоне мы сумели победить спортсменов Финляндии, когда благодаря трем шайбам нашего нападающего Максима Казакова была одержана домашняя победа со счетом 5:4 в овертайме. А ведь до этого в четырех очных встречах в основное время побеждали только «джокеры».

Перед новой встречей тренерский штаб «моряков» произвел ротацию состава. Вернулись в строй травмированные ранее Оскар Бартулис и Джеймс Райт, дебютировал новичок Константин Глазачев, зато день отдыха получили подуставшие Шон Моррисонн и Владимир Ткачев. Вратарское место занял Иван Налимов, хорошо проявивший себя в предыдущих матчах.

В первом периоде гости были настырней, много прессинговали, играли активно. Однако и «моряки» несколько раз опасно атаковали гостей. Шайб при этом не забили.

Второй период стартовал с двух подряд атак на ворота Ивана Налимова. Но наш вратарь оказался на высоте и отразил все удары. Тем не менее главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский взял тайм-аут. В целом «Йокерит» продолжал доминировать, а приморцы отвечали редкими контратаками. И этот период голов не принес.

Третий период снова прошел без голов, хотя острых моментов хватало с обеих сторон. В овертайме Максим Казаков мог забить, но не случилось. В ответ гости в контрвыпаде распечатали ворота Ивана Налимова броском в девятку – 0:1.

– Проиграли игру. Что тут скажешь? – был расстроен после матча Максим Казаков. – Шансы были как у нас, так и у соперника. В овертайме «Йокериту» немного повезло. Играли неплохо, но, чтобы выиграть, надо забивать. С нулем голов за игру невозможно победить.

«Моряки» разгромили армейцев

Зато в следующей встрече «Адмирал» был на высоте и разгромил лидера – московских армейцев.

Столичный ЦСКА считается одним из самых неудобных соперников нашей команды. В чемпионате КХЛ мы встречались семь раз. На счету дальневосточников значилась лишь одна победа: 27 сентября 2013 года в самом первом матче «Адмирала» во Владивостоке армейцы уступили 2:4. После этого москвичи неизменно побеждали, причем в следующих шести встречах «моряки» забросили лишь четыре шайбы, а соперник – 20.

Прерывать «красно-синюю» победную серию тренерский штаб «моряков» бросил все лучшие силы. Вернулся на лед Владимир Ткачев, появился в составе Максим Кицын, на вратарский пост заступил давно не игравший Игорь Бобков.

Приморцы начали матч с острых атак, без оглядки на регалии и статус соперника. Армейцы смогли остановить рвущегося вперед Владимира Ткачева только нарушением правил и ценой собственного удаления. И поплатились за это. Владивостокский нападающий Максим Казаков отомстил за товарища в большинстве. Его хлесткий бросок в ближний угол вывел «моряков» вперед – 1:0. Армейцы ответили нам также в большинстве. Это случилось за две секунды до перерыва – 1:1.

«Моряки» вышли вперед сразу после перерыва во втором периоде. Красиво сыграло звено в составе Владимира Ткачева, Дмитрия Саюстова и Вадима Краснослободцева – 2:1. В следующей смене уже нападающий «моряков» Владимир Ткачев замкнул передачу из-за ворот своего коллеги Вадима Краснослободцева – 3:1.

Яркая победа. С чем мы и поздравляем «Адмирал».

О следующей игре с «Витязем» «В» расскажет в ближайшем номере.

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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