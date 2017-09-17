Университету пожелали новых вершин

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса отметил свое 50-летие. В торжественном мероприятии, посвященном круглой дате, принял участие исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов.

Он поздравил собравшихся с юбилеем и вручил почетные грамоты и премии, а также благодарственные письма администрации города сотрудникам университета.

– ВГУЭС – это яркое, красивое, интеллектуальное лицо Владивостока, – обратился Константин Межонов к присутствующим. – Немаловажен вклад вуза и в развитие международных связей. ВГУЭС является коммуникативной площадкой, активно участвующей в продвижении имиджа города. Широко известна далеко за пределами Владивостока школа-интернат ВГУЭС для одаренных детей имени Николая Дубинина. Территория университета превращена в уникальную садово-парковую зону, открытую для экскурсий. Желаю вам покорения новых вершин, успехов и процветания.

Как отметил исполняющий обязанности главы Владивостока, именно во ВГУЭС открылся и успешно работает первый на Дальнем Востоке бизнес-инкубатор, а также первый международный образовательный кластер, который очень востребован у выпускников школ. Театрально-концертный комплекс «Андеграунд» является признанной профессиональной локацией самых ярких культурных общегородских и международных мероприятий, а в спорткомплексе ВГУЭС «Чемпион» подготовлены победители многих спортивных соревнований.

По словам президента ВГУЭС Геннадия Лазарева, рейтинги и показатели вуза достались его сотрудникам большим трудом.

– За всем этим стоит труд каждого работника университета, и этими результатами можно гордиться, – подчеркнул он. – Но самая большая гордость университета – это его выпускники, многие из которых стали успешными в жизни.

С приветственным словом к участникам собрания обратилась и ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева. По ее словам, за 50 лет вуз стал самодостаточным, успешным университетом. В национальном рейтинге он вошел в сотню лучших университетов России.