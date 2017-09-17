Работы в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» во Владивостоке вышли на финишную прямую, сообщили в пресс-службе мэрии.

На днях завершились строительные работы по обустройству дворовой площадки у многоквартирных домов № 4 и 4а на улице Фирсова. Жильцы этих домов не могут вспомнить, когда их двор в последний раз ремонтировался. В мае собственники по всем правилам оформили пакет документов на участие в федеральном проекте и предоставили его в администрацию Владивостока. Заявка была одобрена, и подрядная организация приступила к работам. Благоустройство территории, площадь которой составляет около 400 квадратных метров, заняло несколько недель.

Сначала во дворе на Фирсова рабочие демонтировали старое дорожное покрытие и бордюры. Затем уложили щебеночное основание и на него уже установили новые тротуарные и дорожные бордюры. Завершающим этапом ремонта стали укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия и благоустройство территории.

– Получился прекрасный двор! – делится впечатлениями Галина Полицковская, воспитатель детского сада «Зернышко», который работает в доме № 4а на ул. Фирсова. – Каждый день выходим с детьми сюда на прогулку, они стали больше находиться на свежем воздухе. Спасибо большое от жителей домов и родителей наших детей за проделанную работу.

Как уже писал «В», всего в этом году в программе «Формирование комфортной городской среды» участвуют 14 дворовых территорий Владивостока. Специалисты управления дорог и благоустройства администрации столицы Приморья регулярно выезжают на объекты, следят за тем, чтобы все работы велись согласно принятым в РФ строительным нормам и правилам. Они поставили перед подрядными организациями задачу выполнить строительные работы в срок и качественно.

Программа по благоустройству дворовых площадок во Владивостоке будет продолжена в следующем году.