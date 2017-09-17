Пешеходов и водителей оградят друг от друга

Во Владивостоке идут работы по монтажу дорожного ограждения. Оно появится на тротуарах, косогорах и городских магистралях, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас работы по монтажу дорожного ограждения ведутся на улицах Калинина, Адмирала Невельского, Аксаковской и многих других.

– В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке в этом году будет установлено новое дорожное ограждение на 72 объектах, – отметила Валентина Бакай, специалист управления дорог и благоустройства администрации города. – Работы уже завершены на улицах Борисенко, 50 лет ВЛКСМ, Сахалинской, Добровольского, Ладыгина, Адмирала Кузнецова и Адмирала Юмашева.

Отметим, что леерные и барьерные ограждения устанавливают на улицах города для организации безопасного движения автомобилистов и пешеходов.