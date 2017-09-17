Пешеходов и водителей оградят друг от друга

Во Владивостоке идут работы по монтажу дорожного ограждения. Оно появится на тротуарах, косогорах и городских магистралях, сообщили в пресс-службе мэрии.
Сейчас работы по монтажу дорожного ограждения ведутся на улицах Калинина, Адмирала Невельского, Аксаковской и многих других.
– В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке в этом году будет установлено новое дорожное ограждение на 72 объектах, – отметила Валентина Бакай, специалист управления дорог и благоустройства администрации города. – Работы уже завершены на улицах Борисенко, 50 лет ВЛКСМ, Сахалинской, Добровольского, Ладыгина, Адмирала Кузнецова и Адмирала Юмашева.
Отметим, что леерные и барьерные ограждения устанавливают на улицах города для организации безопасного движения автомобилистов и пешеходов.
Автор : Отдел новостей «В»
Недожали...
«Лучу-Энергии» не хватило концентрации
Горбачева не сыграл, но президентом стал. Во Владивостоке
В этом году президентом кинофестиваля «Меридианы Тихого» был народный артист России Сергей Жигунов. Неделю он провел в нашем городе, по его же словам, просто великолепную: отдых, море, рыбалка, кинотусовки…
С приморских полей – на центральную площадь
Приморский урожай – арбузы и виноград, картофель и капусту, перец и лук – привезли на городскую ярмарку Владивостока.
Приморцы провели на больничном свыше трех миллионов дней
В Приморье за 2,5 месяца оформлено 120 электронных листков нетрудоспособности. В новом формате работают уже 27 лечебных учреждений края, сообщили в пресс-службе региона.
Тайфун прошел мимо?
Внимание приморских синоптиков приковано к тайфуну «Талим».