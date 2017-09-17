Нюх на женьшень

Уссурийские таможенники задержали две крупные партии краснокнижного женьшеня.

Как сообщила «В» пресс-секретарь Уссурийской таможни, на таможенном посту «Полтавка» при осмотре автомобиля, следующего из России в Китай, в кабине под обшивкой был обнаружен сверток, в котором находилось 75 корней женьшеня, общий вес составил 1,21 кг. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении. Предварительно товар оценили в 1,2 млн рублей.

Отмечается, что к осмотру была привлечена служебная собака. И это не единственный случай задержания на этом посту контрабанды с помощью четвероногих помощников таможенников. Еще одну нелегальную партию растений помогла обнаружить специально обученная собака, которая обратила внимание на гражданина КНР, выезжающего из России на родину. Мужчина заявил, что он не везет запрещенные или ограниченные к вывозу товары. Однако при проведении таможенного контроля на теле иностранца под одеждой таможенники обнаружили два свертка с 26 корнями женьшеня.

По словам гражданина, женьшень передал ему незнакомый мужчина и попросил привезти в Поднебесную за денежное вознаграждение. При этом «незнакомец» проинструктировал правонарушителя о способе перемещения товара, посоветовав не класть товар в сумку, а перевезти на себе с целью сокрытия от таможенного контроля.

Задержанный товар направлен на экспертизу, проводится расследование. В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении.