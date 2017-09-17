Сколько стоит счастье

Среднестатистическому экономически активному россиянину для счастья требуется 184 тыс. рублей в месяц, передает портал Newsru со ссылкой на опрос исследовательского центра сайта Superjob.

Это на 5 % больше, чем в октябре 2015-го, и на 13,6 % – чем в феврале 2015 года. Однако по сравнению с 2010 годом аппетиты граждан стали скромнее – семь лет назад ежемесячная цена счастья составляла 188 тыс. рублей.

В среднем по стране бедным в настоящий момент можно считать того, кто зарабатывает менее 17 тыс. рублей в месяц. Богатым россияне согласны считать человека с доходом, превышающим 463 тыс. рублей.

По данным Росстата, отметим, среднедушевой доход россиян составляет в настоящее время 31634 рубля, а увеличение номинальной зарплаты почти полностью съедается инфляцией и ростом обязательных платежей. Реальные доходы населения не растут уже почти три года.

Опрос Superjob показывает, что в Москве порог бедности составляет 20 тыс. рублей, богатства – 563 тыс. рублей, а счастья – 202 тыс. В Санкт-Петербурге бедность означает доход ниже 18 тыс. рублей, богатство начинается с 417 тыс. рублей, а для счастья в Северной столице требуется 213 тыс. рублей – даже больше, чем в Москве.

За пределами столиц бедность означает доход ниже 16 тыс. рублей, для счастья нужно 180 тыс., а богатство оценивается выше, чем в Петербурге, – на уровне 450 тыс. рублей в месяц.

Проводившие опрос эксперты обращают внимание на прямую зависимость между возрастом и денежными представлениями россиян о бедности, богатстве и сумме, которая сделает их счастливыми. Чем старше респонденты, тем выше их оценки.

Мужчины оценивают бедность и счастье дороже, зато у женщин выше порог богатства. Так, бедный, по мнению мужчин, имеет менее 18 тыс. рублей в месяц, по мнению женщин, – менее 16 тыс. Порог богатства для мужчин составляет 460 тыс. рублей в месяц, для женщин – 466 тыс. Для счастья мужчинам нужно 206 тыс. рублей, женщинам – на 20 % меньше.

Представления граждан о пороговых значениях богатства, бедности и денежного эквивалента счастья зависят и от экономической ситуации в стране, отмечают исследователи. В непростые времена население согласно на меньшее. Когда жизнь начинает налаживаться, ожидания ползут вверх.

Справка «В»

Опрос 2,5 тыс. представителей экономически активного населения России старше 18 лет был проведен в начале августа. В нем приняли участие жители 351 населенного пункта во всех федеральных округах.