Минздрав разрабатывает методы дистанционного управления мозгом

Технологии для считывания мыслей на расстоянии, а также для дистанционного управления мозгом человека разрабатываются учеными в России. Об этом сообщила на конференции «Биотехмед» глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова.

– Более сложная тема – это управление мозг-компьютер. Две точки в России разрабатывают эту технологию на основе двух разных подходов, двух разных механизмов: один – только когда уровень сознания ясный, второй – при любом уровне сознания, – цитирует министра агентство «Прайм».

Скворцова пояснила, что в настоящее время уже возможно управлять бионическими процессами.

– Мы можем управлять дистанционно, активировать те зоны мозга, которые обычно спят у среднестатистического человека. Это особая тема, в том числе для развития считывания мысли на расстоянии и проведения фактически телепатического сеанса, – отметила она.

В свою очередь, пресс-служба ведомства заявляет, что технологии, о которых говорит Скворцова, могут уже в настоящее время использоваться для реабилитации людей, в том числе живущих с параличом. Эта технология дает болеющим возможность печатать на компьютере, а значит, самостоятельно пользоваться Интернетом и общаться.

Скворцова также сообщила, что к клиническим испытаниям в стране готовятся препараты для лечения аутоиммунных и наследственных заболеваний.

– У нас уже сейчас есть 30 препаратов, которые готовятся к клиническим исследованиям при таких заболеваниях, которые требуют иммунокоррекции, прежде всего онкологии, аутоиммунных, аллергических заболеваниях и наследственных, в том числе дегенеративных и нервно-мышечных, – подытожила она.