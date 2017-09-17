Ценой на алкоголь здоровье нации не поддержишь

Есть такой бородатый анекдот. Поднялась цена на водку. Сынишка спрашивает отца: «Папа, теперь ты будешь меньше пить?» А тот отвечает: «Нет, теперь ты будешь меньше есть».

Я его вспомнил в связи с новым предложением Министерства здравоохранения РФ о повышении цены на водку до 300 рублей и более за бутылку 0,5 литра. Минздрав таким образом хочет отучить россиян от употребления крепких напитков в пользу качественного вина.

Весьма спорное предположение. К примеру, я и так предпочитаю красное сухое вино географического наименования. И меня не нужно агитировать за качественный напиток. И если цена на него повышается, то покупаю продукцию из другой страны. То есть вместо Франции, Италии и Испании – Аргентина, ЮАР или Чили. Все эти экспортеры используют одни и те же сорта винограда, только лишь адаптированные к разной местности, почве и климату.

Зато нисколько не сомневаюсь, что увеличение цены водки до 300 рублей за 0,5 литра и выше спровоцирует сокращение легального рынка. Государство потеряет в налогах, а работников на ликеро-водочных заводах придется сокращать из-за падения спроса на их продукцию.

Мне также кажется, что нововведение приведет к значительному росту объемов потребления суррогатов. В истории нашего государства подобное уже случалось, последний раз такое происходило в период позднего СССР, когда по предложению секретаря ЦК КПСС Егора Лихачева вырубались виноградники, резко взлетели цены на «злодейку с наклейкой» и на комсомольско-молодежных свадьбах запрещали выставлять на столы спиртное. Результат оказался печальным: в городах и деревнях стало процветать самогоноварение. Власти спохватились, но было уже поздно: казна стремительно пустела, люди меньше пить не стали, а количество смертей любителей водки и портвейна от сурогата выросло в разы.

Не так давно по Сибири прокатилась очередная волна гибели желающих поддать и опохмелиться. Как выяснилось, ее причиной стало употребление суррогатов наподобие «боярышника на спирту». Это потому, что они значительно дешевле нынешней цены на 40-градусную. Что уж говорить о предлагаемой стоимости водки на перспективу.

Как бы нам из-за предложений Минздрава не потерять стремление к здоровому образу жизни, в том числе и в употреблении качественных крепких спиртных напитков.