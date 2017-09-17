Арт-объект заинтересовал дальневосточных ученых

Тепличный комплекс, представленный Камчаткой на фестивале «Улица Дальнего Востока» в дни проведения третьего Восточного экономического форума, станет площадкой для научных исследований в области сельского хозяйства в Приморье.

С предложением о сотрудничестве в данной сфере в правительство региона обратился Дальневосточный федеральный университет, сообщается на официальном сайте администрации Камчатского края.

Конструкция теплицы выполнена из усиленного алюминиевого профиля с заполнением из поликарбоната. Сама оранжерея оснащена микропроцессорным управлением с датчиками влажности, температуры и освещения. Комплекс предназначен для круглогодичного использования.

– Макет был изготовлен в качестве арт-объекта, но проект проработан настолько глубоко, что заинтересовал ученых ДВФУ, – отметила заместитель председателя правительства Камчатского края Марина Суббота. – Нам предложено реализовать с вузом совместный проект в области сельского хозяйства. Надеемся, что результаты научных исследований ДВФУ в скором времени найдут свое практическое применение. Создание тепличных комплексов сегодня является одним из самых перспективных направлений в аграрной отрасли.

В ближайшее время представители Камчатки планируют передать теплицу во временное пользование вузу.

– Заключение договора о сотрудничестве может стать началом научной работы на Камчатке и строительства тепличных комплексов, а также дать возможность сформировать научную программу совместных исследований о внедрении низкоуглеродных технологий в сельском хозяйстве и оценке эмиссии парниковых газов в тепличных комплексах Дальнего Востока, – отметил и.о. ректора ДВФУ Никита Анисимов. – Реализация данной совместной инициативы может заложить основу инновационного бизнес-проекта, который станет резидентом технико-внедренческого парка «Технопарк Русский», открытого в ДВФУ совместно с фондом «Сколково».

Планируется, что совместная работа будет организована с научной лабораторией ДВФУ – Far Eastern Climate Smart Lab – под руководством ведущего итальянского ученого Риккардо Валентини.