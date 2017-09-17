Внимание приморских синоптиков приковано к тайфуну «Талим».
В минувшие выходные он обрушился на южные острова Японии, вчера днем принес непогоду на западное побережье острова Хоккайдо. Ожидается, что сегодня тайфун выйдет в центральную часть Охотского моря и будет медленно затухать над его акваторией, сообщается на сайте Примпогоды.
Вихрь относится к категории супертайфунов. На своем пути он будет вызывать катастрофические ливни и ураганный ветер. Расчеты показывают, что тайфун не свернет в сторону Приморья – наш край окажется в его западной периферии. Из российских территорий основной удар примет Сахалин. На погоде в Приморье самое сильное влияние тайфуна (дождь, сильный ветер) должно было сказаться минувшей ночью, посчитали синоптики.
Автор : Отдел новостей «В»
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Тайфун прошел мимо?
Внимание приморских синоптиков приковано к тайфуну «Талим».