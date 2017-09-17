Школьников научат хинди и вьетнамскому. Бесплатно

Клуб Азиатско-Тихоокеанской дружбы отдела туризма и краеведения городского Дворца детского творчества (Океанский проспект, 41) объявляет набор учеников 10-11-х классов в группы по изучению вьетнамского языка и хинди.
Преподавание этих редких языков будет вестись с целью подготовки волонтеров, которые по окончании учебы будут задействованы в международных форумах, сообщили в пресс-службе администрации города.
Занятия будут проходить два раза в неделю в вечернее время по адресу: Океанский проспект, 41, каб. 25. Дополнительная информация по тел. 8-902-528-8429.
Автор : Отдел новостей «В»
Недожали...
«Лучу-Энергии» не хватило концентрации
Горбачева не сыграл, но президентом стал. Во Владивостоке
В этом году президентом кинофестиваля «Меридианы Тихого» был народный артист России Сергей Жигунов. Неделю он провел в нашем городе, по его же словам, просто великолепную: отдых, море, рыбалка, кинотусовки…
С приморских полей – на центральную площадь
Приморский урожай – арбузы и виноград, картофель и капусту, перец и лук – привезли на городскую ярмарку Владивостока.
Приморцы провели на больничном свыше трех миллионов дней
В Приморье за 2,5 месяца оформлено 120 электронных листков нетрудоспособности. В новом формате работают уже 27 лечебных учреждений края, сообщили в пресс-службе региона.
Тайфун прошел мимо?
Внимание приморских синоптиков приковано к тайфуну «Талим».