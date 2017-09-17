Школьников научат хинди и вьетнамскому. Бесплатно

Клуб Азиатско-Тихоокеанской дружбы отдела туризма и краеведения городского Дворца детского творчества (Океанский проспект, 41) объявляет набор учеников 10-11-х классов в группы по изучению вьетнамского языка и хинди.

Преподавание этих редких языков будет вестись с целью подготовки волонтеров, которые по окончании учебы будут задействованы в международных форумах, сообщили в пресс-службе администрации города.

Занятия будут проходить два раза в неделю в вечернее время по адресу: Океанский проспект, 41, каб. 25. Дополнительная информация по тел. 8-902-528-8429.