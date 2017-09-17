Северяне края поездкам предпочитают деньги

В Приморье с начала года 1040 неработающих пенсионеров, проживающих в районах, приравненных к местностям Крайнего Севера, уже воспользовались возможностью получить компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

Пенсионный фонд России перечислил более 14 млн рублей на компенсацию проезда пенсионерам-«северянам».

Наиболее активны пенсионеры Дальнегорского городского округа – здесь за компенсацией обратилось 583 человека. В Кавалеровском районе – 244, в Тернейском – 88, в Красноармейском – 58, в Ольгинском – 67.

В пресс-службе краевого Отделения ПФР напомнили, что компенсация предоставляется один раз в два года неработающим пенсионерам – получателям страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

При этом место отдыха должно находиться на территории России. Компенсация может быть предоставлена в виде проездных документов, обеспечивающих проезд к месту отдыха и обратно, или в виде возмещения фактических расходов пенсионера на оплату проезда, который не превышает стоимость проезда в автобусе, в плацкартном вагоне пассажирского поезда, в салоне экономического класса самолета и т.д. Как правило, приморские пенсионеры предпочитают второй вид оплаты.