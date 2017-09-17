С приморских полей – на центральную площадь

Приморский урожай – арбузы и виноград, картофель и капусту, перец и лук – привезли на городскую ярмарку Владивостока.

В минувшие дни ярмарочной торговли – пятницу и субботу – порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья представили здесь свою продукцию.

Сотни горожан приобретают на общегородской ярмарке фермерские овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, молоко, хлебобулочные, кондитерские изделия от товаропроизводителей, а также кедровые орехи, лимонник, актинидию дальневосточную (в народе называется кишмиш) и другие дары Уссурийской тайги.

Как отмечают продавцы, особой популярностью сейчас пользуются корнеплоды – картофель, свекла, морковь.

– Мы привезли на ярмарку, свою продукцию: картофель, морковь, лук, виноград, тыкву, – перечисляет глава крестьянско-фермерского хозяйства Леонид Каменюка. – Несмотря на то что часть угодий у нас затопило, урожай собираем неплохой. В этом году представляем новый сорт картофеля – Гала. Многие горожане пока не знают, что это за сорт, поэтому мы сварили картошку и предлагаем всем желающим попробовать. Товар мы реализуем на ярмарке. Большое спасибо администрации города за ту заботу, которая проявляется к нам, крестьянам и индивидуальным предпринимателям. Ведь эта ярмарка, могу сказать за всех фермеров, – большое подспорье для нас.

Также активно горожане приобретают бруснику, арбузы, виноград. Всегда многолюдно и около прилавков с рыбой – горбуша, корюшка, кета, нерка, сельдь идут на ура.

Появляется очередь и около прилавка Спасского консервного завода – горожане скупают натуральные джем, варенье, конфитюр, компот и соленья.