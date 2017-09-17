Приморцы провели на больничном свыше трех миллионов дней

В Приморье за 2,5 месяца оформлено 120 электронных листков нетрудоспособности. В новом формате работают уже 27 лечебных учреждений края, сообщили в пресс-службе региона.
Напомним, что 1 июля вступил в силу федеральный закон, который предусматривает возможность оформления листков нетрудоспособности в электронном виде, при этом бумажная форма также действует и будет при необходимости использоваться медицинскими учреждениями.
В прошлом году в Приморье выдано около 450 тысяч листков нетрудоспособности, в целом работающие жители края провели на больничном 3,4 миллиона дней. Для их оплаты Фонд социального страхования направил более 3,6 миллиарда рублей.
Автор : Отдел новостей «В»
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