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Новости

МФЦ Владивостока признан лучшим в России

В городе Светлогорске Калининградской области состоялся всероссийский форум многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, который собрал более 400 представителей из 70 регионов России, сообщили в пресс-службе мэрии.

Организатором этого мероприятия выступило Министерство экономического развития РФ.

На форуме обсуждались такие актуальные вопросы, как управление качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, развитие системы МФЦ, взаимодействие МФЦ и федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов.

В завершение саммита состоялось торжественное награждение лауреатов всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России по итогам 2016 года», победителем которого признан МФЦ Владивостока. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин вручил благодарность правительства Российской Федерации директору МКУ «МФЦ ВГО» Игорю Школьному.

Напомним, что строительство и организация работы муниципальной сети МФЦ находились под личным контролем главы Владивостока Игоря Пушкарева. В течение двух лет (с 2014 по 2016 год) в столице Приморья открылось пять отделений МФЦ и два обособленных структурных подразделения центра (в поселке Трудовое и на острове Русском).

Автор : Отдел новостей «В»

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