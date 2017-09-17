Открытие сезона начнут с бесплатного представления

С теплотой, радостью и обещанием грядущих премьер открывает 23 сентября сезон Приморский краевой театр кукол.

Как рассказал главный режиссер театра Виктор Бусаренко, активно работать труппа театра уже начала, проведя небольшие гастроли в городе Фокино и поселке Дунай.

А уже в ближайшую субботу юных зрителей ждут в театре к 11 часам. Сначала на улице прямо у входа состоится небольшое представление «Сезон, откройся!». Посмотреть его могут все желающие бесплатно.

В полдень театр распахнет свои двери и пригласит зрителей на спектакль по воспитательной сказке Маши Лукашкиной «Как научить умываться котенка».