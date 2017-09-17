Открытие сезона начнут с бесплатного представления

С теплотой, радостью и обещанием грядущих премьер открывает 23 сентября сезон Приморский краевой театр кукол.
Как рассказал главный режиссер театра Виктор Бусаренко, активно работать труппа театра уже начала, проведя небольшие гастроли в городе Фокино и поселке Дунай.
А уже в ближайшую субботу юных зрителей ждут в театре к 11 часам. Сначала на улице прямо у входа состоится небольшое представление «Сезон, откройся!». Посмотреть его могут все желающие бесплатно.
В полдень театр распахнет свои двери и пригласит зрителей на спектакль по воспитательной сказке Маши Лукашкиной «Как научить умываться котенка».
Автор : Любовь БЕРЧАНСКАЯ
Недожали...
«Лучу-Энергии» не хватило концентрации
Горбачева не сыграл, но президентом стал. Во Владивостоке
В этом году президентом кинофестиваля «Меридианы Тихого» был народный артист России Сергей Жигунов. Неделю он провел в нашем городе, по его же словам, просто великолепную: отдых, море, рыбалка, кинотусовки…
С приморских полей – на центральную площадь
Приморский урожай – арбузы и виноград, картофель и капусту, перец и лук – привезли на городскую ярмарку Владивостока.
Приморцы провели на больничном свыше трех миллионов дней
В Приморье за 2,5 месяца оформлено 120 электронных листков нетрудоспособности. В новом формате работают уже 27 лечебных учреждений края, сообщили в пресс-службе региона.
Тайфун прошел мимо?
Внимание приморских синоптиков приковано к тайфуну «Талим».