Один шедевр заменят пятьюдесятью

Первая выставка картин из собрания Государственной Третьяковской галереи откроется во Владивостоке в конце ноября.

Как сообщили в пресс-службе края, в экспозиции представят около 50 шедевров. Это будет первая крупная выставка, затем планируется менять экспозиции раз в несколько месяцев.

Выставка состоится в здании, которое готовится под филиал Третьяковки, в Приморской государственной картинной галерее на Алеутской, 12. В настоящее время здесь уже проходит выставка одного шедевра из собрания Третьяковской галереи: до 24 сентября можно увидеть картину Исаака Левитана «Март».

Также Владивосток участвует в президентском проекте по созданию сети филиалов исторического парка «Россия – моя история». Музеи должны появиться в 25 городах России в 2017 и 2018 годах. Как уже писал «В», для приморского филиала парка выбрали здание, где раньше располагались музей современного искусства и библиотека Дальневосточного государственного технического университета по адресу: Аксаковская, 12. Сейчас здесь идет капитальный ремонт.