Один шедевр заменят пятьюдесятью

Первая выставка картин из собрания Государственной Третьяковской галереи откроется во Владивостоке в конце ноября.
Как сообщили в пресс-службе края, в экспозиции представят около 50 шедевров. Это будет первая крупная выставка, затем планируется менять экспозиции раз в несколько месяцев.
Выставка состоится в здании, которое готовится под филиал Третьяковки, в Приморской государственной картинной галерее на Алеутской, 12. В настоящее время здесь уже проходит выставка одного шедевра из собрания Третьяковской галереи: до 24 сентября можно увидеть картину Исаака Левитана «Март».
Также Владивосток участвует в президентском проекте по созданию сети филиалов исторического парка «Россия – моя история». Музеи должны появиться в 25 городах России в 2017 и 2018 годах. Как уже писал «В», для приморского филиала парка выбрали здание, где раньше располагались музей современного искусства и библиотека Дальневосточного государственного технического университета по адресу: Аксаковская, 12. Сейчас здесь идет капитальный ремонт.
Автор : Отдел новостей «В»
Недожали...
«Лучу-Энергии» не хватило концентрации
Горбачева не сыграл, но президентом стал. Во Владивостоке
В этом году президентом кинофестиваля «Меридианы Тихого» был народный артист России Сергей Жигунов. Неделю он провел в нашем городе, по его же словам, просто великолепную: отдых, море, рыбалка, кинотусовки…
С приморских полей – на центральную площадь
Приморский урожай – арбузы и виноград, картофель и капусту, перец и лук – привезли на городскую ярмарку Владивостока.
Приморцы провели на больничном свыше трех миллионов дней
В Приморье за 2,5 месяца оформлено 120 электронных листков нетрудоспособности. В новом формате работают уже 27 лечебных учреждений края, сообщили в пресс-службе региона.
Тайфун прошел мимо?
Внимание приморских синоптиков приковано к тайфуну «Талим».