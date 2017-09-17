«Лучу-Энергии» не хватило концентрации

Полторы тысячи болельщиков пришли в минувшую субботу на стадион «Динамо» во Владивостоке поддержать любимый коллектив «Луч-Энергию» в игре против «Зенита-2» (дублера прославленной питерской команды).

До нынешней игры команду с берегов Невы «тигры» не обыгрывали, в двух матчах обходилось без забитых мячей. Традиция была нарушена на 15-й минуте матча. Затяжная атака «Луча-Энергии» закончилась хлестким прострелом нашего полузащитника Антона Килина с правого фланга. Нападающий Руслан Гордиенко сумел получить мяч и с близкого расстояния нанес неотразимый удар под перекладину – 1:0. Гол был закономерен, «тигры» смотрелись лучше и до этого создали несколько хороших подходов к воротам зенитовского вратаря Егора Бабурина.

После забитого мяча «Луч-Энергия» продолжил держать инициативу в своих руках. Гости пытались атаковать, но оборона приморцев до поры до времени действовала надежно. Однако концентрации не хватило. Ближе к концу тайма хозяева ошиблись, и гости моментально этим воспользовались. Один из нападающих гостей сумел перебросить мяч через вышедшего из ворот нашего вратаря Александра Котлярова. Но фортуна в этом эпизоде была на стороне «желто-синих»: мяч пролетел рядом со штангой.

Первый тайм «тигры» доиграли уверенно и ушли на перерыв с перевесом в счете.

Во второй 45-минутке гости активнее пошли вперед. Но создать опасные моменты у своих ворот хозяева не позволяли. Однако после пробитого штрафного мяч рикошетом от своего защитника прилетел в руки Александра Котлярова. В отместку «Луч-Энергия» ответил ударом в перекладину. Исход матча был решен в последние 10 минут игры. К сожалению, лучовцы недожали соперника.

Сначала 100-процентный момент имел наш защитник Дмитрий Тихий, дважды бивший в упор с убойной дистанции, но так и не пробивший вратаря питерцев. Расплата наступила незамедлительно: в атаке питерцев судья усмотрел нарушение правил недалеко от штрафной «Луча-Энергии» и гости безупречно исполнили пенальти – 1:1.

Увы, хозяева упустили победу, которую, безусловно, в этот вечер заслужили.

Заработав одно очко, мы остались на своем уже привычном 17-м месте. Но вровень с нами по очкам идут «Факел» из Тамбова и «Химки» из Подмосковья, они выше в турнирной таблице лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

Следующую игру в рамках первой лиги сезона-2017/2018 «Луч-Энергия» проведет против «Тамбова». Есть шанс реабилитироваться… Но в промежутке наш клуб дома сыграет с «Анжи» из Махачкалы (команда из высшего дивизиона). Мы сыграем на домашнем стадионе в рамках 1/16 финала Кубка России. Можно пробиться в 1/8 восьмую финала, что у нас случалось нечасто. Пожелаем нашим футболистам победы.