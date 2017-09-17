Горбачева не сыграл, но президентом стал. Во Владивостоке

В этом году президентом кинофестиваля «Меридианы Тихого» был народный артист России Сергей Жигунов. Неделю он провел в нашем городе, по его же словам, просто великолепную: отдых, море, рыбалка, кинотусовки…

– Сергей Викторович, вы удивились, когда вас пригласили на «Меридианы Тихого» в качестве президента?

– Нет. У меня есть опыт – я был президентом фестиваля «Созвездие». Удивило другое. Обычно президент фестиваля – не номинальная фигура, не свадебный генерал, а тот, кто действительно вникает во все детали этого гигантского мероприятия, во многом с самого начала принимает участие, руководит, отвечает за итог. А тут я спрашиваю: чем помочь, что нужно? А ничего, отвечают, делать не надо. Ну ладно… Я люблю Владивосток, у меня здесь есть хорошие друзья, с удовольствием приеду.

– То есть побыть свадебным генералом не отказались?

– Нет, это такая редкость для меня, что даже приятно, – улыбается Сергей Жигунов. – Не сидеть в жюри, неожиданно отдохнуть. Почему нет? И супруга моя прилетела во Владивосток. Хотя фестивальная жизнь все равно бурная, конечно.

– Что-то посмотрели из кино или предпочитаете всматриваться в столицу Приморья?

– Я внимательно, с любовью рассматриваю Владивосток, кино успею посмотреть и на других форумах…

– Вы были в нашем городе раньше?

– Да, в 2011 году. Мы здесь снимали сцены для фильма «Пираньи». И чуть не потонули, кстати. Снимали море на пароме в бухте Рында, был шторм, ветер сильный, судно опасно накренилось, спасателей пришлось вызывать. Кое-где в Интернете даже написали, что съемочная группа во главе с Сергеем Жигуновым погибла в море, Жигунов чудом выплыл на берег.

– С тех пор, на ваш взгляд, Владивосток сильно изменился?

– Да вы не представляете насколько, вы здесь живете и наверняка не ощущаете, какие грандиозные перемены. Я рассматривал Владивосток как будто заново. Нас тогда на Русский вывезли, когда ЧП случилось, и мы не смогли выехать с острова из-за шторма, ночевали на какой-то базе.

Утром колонна машин шла к парому по ужасной перекопанной дороге, мимо бесконечной стройки – та еще красота, знаете ли… А недавно меня провезли по той же дороге мимо корпусов ДВФУ – это поразительная перемена!

– Вы выбрали для показа на фестивале фильм «О нем». Почему?

– Это чудесная картина, простая, человеческая, снятая хорошим режиссером Вячеславом Криштофовичем и написанная хорошим сценаристом Еленой Райской. Честная-честная картина. Это не авторское кино, конечно, но это удачная, хорошо сыгранная мелодрама. Очень люблю фильм и свою роль в нем. От начала до конца. Знаете, бывает, играешь в сериале и сцена вот просто ни о чем. Стоишь и говоришь выученные слова. И ничего не происходит. В этом фильме нет сцен, в которых ничего не происходит. Поэтому я его люблю.

– Наверное, во время съемок вы тоже испытывали удовлетворение от работы?

– Да. Но это опасная вещь. Ведь часто бывает, что вроде и сценарий отличный, и режиссер хороший, и актеры ничего, все стараются. А выходишь с премьеры, и такое чувство, словно раскусил пустой орех. Леонид Ярмольник в таких случаях говорит: «Ну, хотя бы прекрасно провели время».

– Сегодня вы больше продюсер, чем актер?

– Наверное… Хотя вот год назад для сериала на канале «Россия» сыграл дяденьку серьезного. Название сериала не вспомню даже… Так что да, наверное, сегодня больше продюсер.

– И вы стали осваивать эту профессию после трагедии на съемках «Гардемарины, вперед!», где вам попали шпагой в глаз…

– Да. Мне сказали, что, если глаз ослепнет, я почти точно получу косоглазие на второй. И лишусь профессии. Поэтому решил получить новую, чтобы не расставаться с кино.

– И вы любите эту свою работу?

– Безумно. Нет, серьезно. Она сложная, работа продюсера, конечно. И в России очень сильно недооценена социально. На продюсере лежит громадная ответственность за весь процесс. Мне нравится эта работа, но иногда от такого груза на плечах сильно устаешь.

Справедливости ради замечу, что, конечно, продюсер продюсеру рознь. Есть те, кто всем занимается как бы с высоты птичьего полета, не вникая, надувая щеки, а лодка плывет кое-как, без руля, ветрил и, главное, без капитана.

Я же, например, вникаю во все детали, работаю со сценаристами, сижу с ними рядом и пишу сцены, ну и так далее.

И даже думаю, что если бы не занялся продюсированием, то как артист много времени бы находился в простое – не потому, что меня не звали, а потому, что долгие годы ничего не снималось. Вы же помните, что это было за время – конец 80-х, начало 90-х. Как много актеров в самом лучшем возрасте для кино оставались невостребованными. Мое поколение потеряло лучшее свое время, золотое…

– А вы с вашим типажом вообще могли бы стать, как в советское время, главным положительным героем…

– Вы попали в точку. Типаж у меня такой… Не зря мне предлагали сыграть Горбачева в молодости! Уже на закате советских времен собирались запустить в работу фильм «Комсомольцы Ставрополья». Но как-то все не срослось, потом страна стала разваливаться.

– Вы вообще могли бы и славных сказочных героев играть, хороших парней в фантастике. Никогда не хотели снять фильм в таком жанре как продюсер?

– Нет. Я как-то не очень люблю все это. Много задумок есть про более реальные проблемы, надо только собраться и реализовать.

– Что у вас сейчас в работе?

– В основном занимаюсь телевизионным кино. Сейчас заканчиваю 10-серийный проект «Динозавр». Это криминальная комедия, Андрей Смирнов играет человека, который полжизни в тюрьме провел и потом вдруг вышел и пытается понять новую реальность.

Будем продолжать сериал «Горюнов» – про экипаж подводной лодки (по рассказам Александра Покровского), второй сезон в 20 серий снимаем. В скором времени продолжу сериал «Куба» с Лешей Макаровым, полицейскую драму, очень хорошо зрители приняли первый сезон, вот решили взяться за второй, работаю над сценарием. Также работаю над сценарием ситкома для канала ТНТ с Семеном Слепаковым. Надеюсь, получится очень смешно. Это не павильонные, а натурные съемки, только мягче, без закадрового смеха. Идет как раз кастинг, вот я на Лизу Арзамасову внимательно здесь посмотрел и отправил ей предложение попробоваться…

Лежит у меня отличный сценарий про крымскую полицию с очень яркими персонажами, про СМЕРШ собираюсь делать проект, для Первого канала – мелодраму женскую про девочек, которые только окончили школу, а тут началась Великая Отечественная, очень трогательный должен получиться проект… Может быть, сниму историческую картину, веду переговоры… В общем, проектов много.

– А сами какое кино смотрите, если есть возможность?

– Я смотрю кино все время. По настроению, в зависимости от степени усталости. Чем больше устаю, тем менее серьезный фильм выбираю. Потому что серьезному фильму не пробиться сквозь усталость.

– Что-то понравилось из увиденного в последнее время?

– Неожиданно смешной сериал «Слуга народа», сделанный Владимиром Зеленским на Украине. Очень смешной. Он про честного простого учителя, который вдруг стал президентом страны. На ТНТ сериал «Бедные люди» понравился. По сценарию – прям восторг какой-то.

– У ТВ-сериалов, на ваш взгляд, больше перспектив, чем у кино?

– Во всем мире так. Везде снимают длинные, многосезонные сериалы, например, такие потрясающие, как «Карточный домик». Знаете, в них много от советского кино, как бы это ни звучало парадоксально. В них нет клиповой спешки, так свойственной российскому кинематографу (и отчасти даже нашим сериалам), все медленно, с проработкой персонажей, с возможностью посмотреть на каждого героя пристально, выстраивать пересечение сюжетных линий, детали разрабатывать.

Сериалы – это очень интересно, если всерьез ими заниматься.

– Хватает ли времени на что-то еще кроме работы?

– Я люблю охоту. И это мой отдых. Полное переключение, совсем другое занятие, понимаете? И все, что подстрелю, сам готовлю, угощаю друзей, родных. И в выходные обязательно готовлю для семьи. Очень это люблю.

Ну и Владивосток дал возможность мне немного отдохнуть, спасибо ему. Мне всегда хотелось побывать здесь в сезон, когда тепло и радостно, а приезжал поздней осенью… А тут такая погода стоит дивная, купаюсь каждый день. Вода бодрит, самое то! И вот даже немного сгорел на солнце на рыбалке. Мне хорошо здесь. Зато сколько сил появилось, теперь вот домой – и за работу.

– Много лет назад вы выступили автором целой серии стихов, которые были положены на музыку. Их записал и сделал пластинку Дмитрий Харатьян.

– Да, писал стихи. Неплохие, кстати. Мне всерьез предлагали перейти в Литературный институт из Щукинского училища…

Но когда стал много сниматься, писать стихи перестал. И сейчас не пишу. Наверное, потому что реализовался, нашел себя. Я много работаю со сценариями, придумываю сюжеты, так что в определенном смысле литературную работу не бросаю.