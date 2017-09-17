Все в плюсе

Глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал в интервью ТАСС, опубликованном на официальном сайте ведомства, о прогнозе объема вылова рыбы в этом году и о ценах на нее.

– Как проходит вылов рыбы в разных регионах? Какой у вас прогноз на этот год? Ожидать ли роста вылова в этом году?

– В целом, если говорить о путине, то мы идем с опережением прошлого рекордного года где-то на 1,5%. Мы перешагнули порог в 3,5 млн тонн. По всем бассейнам отмечается небольшой плюс, есть отставание в Азово-Черноморском. В целом неплохо проходит лососевая путина, хотя, конечно, она не самая удачная: вылов меньше, чем в 2016 году. Но сравнивают традиционно четные и нечетные года, что связано с урожайностью поколений. К 2015 году мы также идем с опережением по вылову лососевых. Если говорить об общем вылове, то ожидаем, что по итогам года показатель будет на уровне прошлого.

– Росрыболовство ранее прогнозировало возможное снижение оптовых цен на рыбу в 2017 году. Как сейчас обстоят дела с оптовыми и потребительскими ценами на рыбу? Какой прогноз по ценам до конца года?

– Если мы говорим о потребительских ценах, то здесь опираемся на данные Росстата. По сути дела, это такая средняя температура по больнице. В сравнении с началом года средний уровень потребительских цен выше на 0,9 %. Если говорить об оптовых ценах, то здесь наблюдается разнонаправленная динамика – в зависимости от видов рыб и региона. Например, на минтай и сельдь цена упала на Дальнем Востоке на 10 %, на треску на северо-западе практически на 5 %, при этом выросла цена на тихоокеанскую треску и камбалу. Я думаю, что в целом, если ориентироваться на объемы вылова на уровне прошлого года, то ожидать каких-то резких колебаний розничных цен не стоит.

Справка «В»

По данным крайстата, в Приморье с начала года на 6,1 % в целом подорожали рыбопродукты. Значительно выше среднего уровня возросли цены на рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород – в 1,3 раза. Филе рыбное, рыба соленая, маринованная, копченая и рыба мороженая неразделанная стали дороже на 2,4-6,2 %. Отмечено увеличение цен на пресервы рыбные, икру лососевых рыб отечественную, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы – на 7,7-15,6 %. Вместе с тем снизились цены на сельдь соленую, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, филе сельди соленое, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород) – на 1,2-4,3 %.



