Рыбаки просят 20 копеек на постройку флота

Рыбаки Дальнего Востока активно использовали возможности третьего Восточного экономического форума, чтобы донести до федеральной власти свои проблемы. Основная дискуссия состоялась на сессии «Инвестиционные проекты в рыбной отрасли: где и как инвестируем на Дальнем Востоке?»

На сегодняшний день средний возраст добывающего флота превышает 28 лет. Самолеты столько не летают, танки к этому периоду отправляют на переплавку и легковые автомобили сдают в утиль. А траулеры и сейнеры продолжают выходить в море. Поскольку обновление флота – весьма затратное дело. Например, новый большой автономный траулер-морозильщик стоит порядка трех миллиардов рублей. Далеко не каждое рыбацкое предприятие сможет изъять из своего оборота такую сумму.

И все же новый флот строить придется. Причем на российских вервях. Зачем вкладывать огромные средства в развитие экономики зарубежных стран? Повысить интерес рыбаков к отечественному судостроению призваны инвестиционные квоты, или, как их еще называют, квоты под киль. С 2018 года в России запускается новый механизм предоставления лимитов на вылов рыбы: 20 процентов от общедопустимых объемов уловов (ОДУ) достанутся компаниям, обязавшимся построить современные рыболовные суда на российских верфях или возвести рыбоперерабатывающие заводы на нашем берегу.

Объявлен отбор инвестиционных проектов по строительству современных судов и заводов. Его победители в начале следующего года получат долгосрочное право ежегодно вылавливать в морях на Дальнем Востоке более 500 тысяч тонн наиболее востребованных на рынке АТР биоресурсов.

Для запуска новых инвестиционных проектов необходимо решить ряд вопросов. Вот их-то и поднимали на сессии руководители ведущих рыбохозяйственных предприятий.

– Наверное, будет правильно сказать, что отрасль сейчас столкнулась с новыми вызовами времени, – заявил президент ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» (ТИГР) и экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин. – А у рыбацких компаний сейчас период неопределенности: где взять средства на обновление или постройку нового флота? Лично я во время работы форума встретился с руководителями четырех крупнейших банков России и интересовался возможностью получить кредит. Банкиры, узнав о расчетной эффективности вложений денег в постройку судов, отказывали в средствах. Приходится признать, что банки с дальневосточными рыбаками работать не хотят.

Российского добывающего флота на Тихом океане и так катастрофически не хватает. Он элементарно не строился четверть века. А через 5 лет и того станет меньше, старье отправят на гвозди. Но и это еще не все. У российских верфей нет интересных для рыбаков проектов судов. Выход один: дотировать строительство флота на отечественных заводах за счет государства. Так поступают в большинстве стран мира. Ведь наше государство имеет один процент валового национального продукта от работы рыбаков, и это не считая поставок населению биологически ценных продуктов. Поэтому федеральное правительство, считаю, обязано разделить с рыбаками ответственность и риски. Мы предлагаем дотировать строительство судов на отечественных верфях из расчета 20 копеек на 1 рубль вложений. В Китае, Японии и Норвегии дотации такие же или гораздо больше, поэтому там и строят массово рыбацкий флот. Еще раз подчеркну: только выделения квот под киль – мало.

Участники встречи с нетерпением ожидали ответа на свои вопросы от руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова.

– Наш рыбохозяйственный комплекс достойно прошел непростой путь развития, – оптимистично начал глава Росрыболовства. – В масштабах экономики страны он должен играть более значительную роль. Благо для этого складываются условия. Инвестиционные квоты позволят в ближайшие семь лет построить более 100 судов. Войдут в строй около 20 береговых заводов различной мощности. Уже в высокой степени проработки находится порядка 50 заявок от инвесторов с Дальнего Востока. После отбора инвестиционных проектов за победителями в 2019 году закрепят доли инвестиционных квот на 15 лет.

По словам Ильи Шестакова, задача инвестиционных квот – строительство новых судов и береговых заводов, современных, с большей производительностью, позволяющей повысить эффективность добывающего флота и переработку уловов на берегу. Здесь есть возможности для развития производства качественных полуфабрикатов, готовой к употреблению продукции, в том числе пищевых добавок, косметических и фармацевтических средств на основе крилевого, рыбьего жира, отходов производства.

Реализация этих проектов может увеличить ежегодный вклад отрасли в национальный ВВП на 50 млрд рублей ежегодно. И позволит обновить практически на 50 % производственную мощность существующего флота в наиболее массовых сегментах промысла.

Как заверил Илья Шестаков, основная часть экономического эффекта будет приходиться на наиболее массовые и востребованные на глобальных рынках виды белой рыбы – минтай, треску, пикшу. Также надо строить специализированные суда для лова и переработки дальневосточных скумбрии и сардины (сельди иваси).