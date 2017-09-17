Морские экспедиции ученых под угрозой срыва

Экспедиция по изучению климатических изменений в Арктике, которую дальневосточные ученые проводили с 1994 года, в этом году впервые не состоялась из-за неготовности научного судна.

– Ученые планировали отправиться в рейс на научно-исследовательском судне (НИС) «Академик Лаврентьев», которое должно было быть отремонтировано к началу экспедиции. Однако ремонт судна пока даже не начался, экспедицию в этом году решено отменить, – сообщил агентству «Интерфакс» заместитель председателя президиума Дальневосточного отделения (ДВО) РАН академик Григорий Долгих.

Он отметил, что по этой причине под угрозой срыва могут оказаться и морские экспедиции 2018 года.

Ученые, в частности, планировали изучить таяние подводной мерзлоты в северных морях, что, по их мнению, оказывает серьезное влияние на изменение климата на планете. В предыдущих экспедициях были получены важные результаты для этих исследований.

Кроме того, из-за неготовности НИС «Академик Лаврентьев» отменен также ряд научных экспедиций Института биологии моря ДВО РАН, добавил Григорий Долгих.

В свою очередь, газета ДВО РАН «Дальневосточный ученый» отмечает, что научно-исследовательский флот полностью выведен из подчинения Дальневосточного отделения академии. Также, пишет издание, высказываются мнения о том, что передача флота отсюда в ведение Москвы была ошибкой.

«Несмотря на то что на ремонт судов были выделены значительные финансовые ресурсы, плановый ремонт не выполняется, не было его и в прошлом году», – сообщает «Дальневосточный ученый».