Слишком сладко стало

Россия может ограничить ввоз сахара из Белоруссии и Казахстана, заявил «Ведомостям» министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Эти страны беспошлинно импортируют сахар-сырец, перерабатывают его, а затем продают дешевый сахар, в том числе в России, объяснил он.

Основной поставщик тростникового сахара-сырца в мире – Бразилия: на нее приходится больше половины мировой торговли сахаром, замечает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрных рынков Евгений Иванов. Импорт сахара в Россию ограничен пошлиной: $140–250 за 1 тонну сырца и $340 – белого сахара.

В России много своего сахара: в 2017 году будет произведено 6,5 млн тонн при потреблении около 5,8 млн тонн (данные Минсельхоза).

– С одной стороны, у нас перепроизводство сахара, излишки (700 тыс. тонн), которые мы должны вывезти. С другой – недобросовестная политика партнеров, Белоруссии и Казахстана, которые сбрасывают на наш рынок сахар из третьих стран, – отметил министр, добавив, что это давит на рынок. С начала августа по сентябрь цена упала почти вдвое: сахар (оптовая цена, в среднем по России) подешевел с 44 до 26 руб. за 1 кг.

Из-за этого российские производители сахара работают без прибыли, сетует финансовый директор Sucden в России Глеб Тихомиров.

В результате производство российского сахара стало неконкурентоспособным, указывает Ткачев, наши предприятия в убытках, многие в предбанкротном состоянии. По его словам, министерство сельского хозяйства должно принять ряд эффективных мер по упорядочиванию рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения).

Иначе в будущем году сократятся посевные площади и ухудшится экономическая ситуация на заводах, перечисляет Ткачев: «Под угрозой продовольственная безопасность, независимость страны по сахару. Тем более мы сегодня серьезно думаем об экспорте, делаем первые шаги в этом направлении».

В странах ЕАЭС единая таможенно-тарифная политика, напоминает сотрудник пресс-службы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). В Белоруссии и России при ввозе сахара-сырца действует обычная ввозная таможенная пошлина. Нулевая же пошлина в Казахстане, Киргизии и Армении связана с отсутствием там внутреннего производства, отмечает сотрудник ЕЭК, но по такой ставке они могут ввезти не больше, чем потребляет страна: все, что сверху, облагается пошлиной по единому тарифу.

Белоруссия может компенсировать своим производителям сахара уплаченную пошлину, рассказывают два чиновника, знакомых с ходом дискуссии по этому вопросу. «Надо, чтобы все честно платили импортную пошлину и государства компаниям ее не компенсировали, тогда все будут в одинаковых условиях, – говорит гендиректор «Русагро» Максим Басов. – Иначе сахар надо изъять из режима свободной торговли».

Льготные условия импорта сахара в страны – партнеры по ЕАЭС создают «неравные условия» в странах СНГ, замечает председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин. Казахстан ввозит белый сахар из Европы для производства кондитерских изделий и напитков и сахар-сырец из Бразилии и Таиланда для переработки, а Белоруссия выпускает собственный сахар с излишком и продолжает ввозить сахар-сырец.

При наличии в России излишков сахара это давит на рынок всего единого таможенного пространства, указывает Бодин.

По данным Росстата, за первое полугодие Россия импортировала 130000 тонн белого сахара из стран СНГ, в основном это Белоруссия. Все страны ЕАЭС должны проводить единую политику торговли, говорит он, но в России много лет заградительная пошлина на импорт и по сахару нет льготных режимов, а у других стран они есть. Проблема существует давно, но в этом году она, как никогда, актуальна из-за снижения мировых цен (на 30 % – по данным Союзроссахара), а также рекордного производства в России.