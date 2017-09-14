Школьную форму испытали на возможность «дышать», впитывать и удерживать

Минпромторг и Роскачество подвели итоги исследования качества школьной формы. В 2017 году эксперты изучили 75 самых распространенных на рынке брендов юбок и сарафанов для девочек младшего школьного возраста.

Результаты подтвердили снижение доли некачественной продукции: нарушения санитарно-гигиенических показателей снижены в 2,4 раза по сравнению с прошлогодними исследованиями школьной формы, сообщается на официальном сайте Российской системы качества.

Результаты нового исследования показали, что качественными и высококачественными товарами можно назвать образцы 45 торговых марок из 75.

Текущее исследование тем не менее выявило ряд превышений действующих санитарно-гигиенических норм по безопасности: в 21 случае из 75 изделий не смогли соответствовать техническим регламентам Таможенного союза по показателю «гигроскопичность», т.е. способности ткани впитывать и удерживать влагу. Отметим, что в прошлом году несоответствия по данному показателю были отмечены в 41 образце из 98.

По словам исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Александры Алдушиной, чем больше синтетики присутствует в ткани, тем больше вещь по свойствам напоминает целлофановый пакет.

– Способность одежды впитывать и удерживать влагу зависит исключительно от сырьевого состава тканей. Оптимальный состав должен включать от 45 % натуральных или искусственных волокон (например вискозы) – в таком случае безопасность одежды, скорее всего, будет обеспечена, что и подтверждает исследование Роскачества.

Также распространенной проблемой, характерной для товаров легкой промышленности, остается несоответствие фактического состава изделия заявленному на маркировке. В исследовании 2017 года эксперты зафиксировали отклонения от заявленного состава ткани в 23 образцах из 75. В частности, ткань некоторых сарафанов совсем не содержала шерсти, хотя этикетки товаров говорили о ее наличии.

По словам руководителя органа по сертификации продукции и услуг учреждения «Центр «СКС» Виктора Чучаева, многие предприятия не имеют служб технического контроля и тем более заводских лабораторий, от чего зависит выпуск качественных, а главное, безопасных изделий.

– В этом случае входной контроль поступающего на предприятие сырья и материалов сводится только к проверке наличия сопроводительной документации. Именно этим можно объяснить, например, недостоверность информации на маркировке выпускаемой продукции по сырьевому составу, а также их несоответствия по показателям безопасности.

По таким потребительским показателям, как качество пошива, истираемость, пиллингуемость (появление катышков при эксплуатации), изменение линейных размеров после стирки, большинство образцов отвечают даже повышенным стандартам качества. Показатели токсичности материалов и красителей, уровень формальдегида во всех образцах находились в пределах нормы.

Справка «В»

В исследование попала продукция 75 брендов из Китая, Белоруссии и 15 регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург, Ивановскую, Тульскую, Челябинскую область и Краснодарский край.

Одежду для обучающихся изучали по 58 параметрам, в том числе на наличие токсичных веществ, устойчивость к окрашиванию, способность ткани «дышать», впитывать и удерживать влагу.