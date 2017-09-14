Приморью обещаны нефтяной и бриллиантовый капиталы

На Восточном экономическом форуме в этом году инвесторы подписали с Приморьем более 40 соглашений на сумму свыше 200 миллиардов рублей – на такую же сумму, как и год назад, но в два раза больше, чем на первом ВЭФ, сообщили в пресс-службе края.

Среди крупных компаний, подписавших соглашения на третьем ВЭФ, резидент ТОР «Нефтехимический» АО «Восточная нефтехимическая компания». Инвестор намерен построить комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств по выпуску моторных топлив качества не ниже Евро-5, а также наладить выпуск широкого ассортимента полимерной продукции для применения в промышленности, быту.

Еще один крупный инвестпроект, который планируется реализовать в Приморье, – ограночная фабрика по производству бриллиантов. Индийская компания «KGK-ДВ» намерена вложить в строительство предприятия около 50 миллионов долларов США. Старт новому производству дал президент России Владимир Путин 5 сентября, в стартовый день ВЭФ.

В целом в рамках ВЭФ-2017 регионы Дальнего Востока заключили 217 соглашений на общую сумму около 2,5 триллиона рублей.