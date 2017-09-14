Полезность продукта пометят цветом

Минздрав намерен активно реализовывать меры по продвижению здорового питания среди граждан России, в частности, используя систему маркировки продуктов.
Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках Восточного экономического форума заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
– У нас активно идет работа с Минсельхозом и с производителями пищевых продуктов, чтобы в полной мере была реализована программа здорового питания. Мы сейчас договорились о том, что добровольно будут маркировать свою продукцию сами производители. Скажем, зеленой маркировкой – как светофор – в том случае, если она полезна для здоровья, – сказала она.
Вероника Скворцова подчеркнула, что особенно строго министерство отслеживает питание детей в школах и дошкольных образовательных учреждениях, передает tass.ru.
А портал «ПродMag» напомнил, что Роспотребнадзор разработал законопроект по маркировке продуктов питания в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара и жиров. Предполагается, что в случае принятия законопроекта на продукты питания будет наноситься полоса соответствующего цвета (красный, желтый или зеленый). Подобная маркировка принята в ряде других стран. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, законопроект уже согласован со всеми заинтересованными ведомствами.
Автор : Отдел новостей «В»
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