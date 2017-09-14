«Земля леопарда» приглашает на новоселье

Новая усадьба национального парка «Земля леопарда» откроется 20 сентября в Хасанском районе.

Объект стал крупнейшим в мире центром по сохранению дальневосточного леопарда и призван стать научным, образовательным и туристическим центром «Земли леопарда», сообщили в пресс-службе особо охраняемой природной территории.

Новая усадьба национального парка находится на окраине села Барабаш на участке площадью 5 га. Помимо центрального административного блока она включает в себя все необходимое для работы учреждения международного уровня: штаб оперативного реагирования, гараж с масштабным автопарком, служебный и гостиничный жилой корпус, музей, большой зал переговоров, помещения для лекций и семинаров.

Немаловажно, что новая усадьба «Земли леопарда» удачно вписывается в местную флору. Помимо зданий, в строительстве которых использовались экологически чистые материалы, территория выделяется зеленым парком, гармонично окружающим постройки усадьбы. При оформлении ландшафта большое внимание уделялось деталям. Так, в парке находится несколько зеленых зон в форме отпечатка огромной лапы леопарда. А на одном из таких отпечатков даже расположилась детская площадка.

В среду, 20 сентября, «Земля леопарда» приглашает гостей на праздник, посвященный открытию центра. Состоится презентация объекта, после которой будут открыты все новые здания учреждения, музейная экспозиция и выставка спецтехники. Кроме того, пройдет концерт, героями которого станут друзья «Земли леопарда» из местных школ.

– Очень символично, что этот долгожданный и современный объект мы открываем в особый для всех национальных парков и заповедников Год экологии, – отметила директор ФГБУ «Земля леопарда» Татьяна Барановская. – Нам удалось создать место, в котором размыты границы между природой и человеком, где на благо популяции дальневосточного леопарда и его дома смогут трудиться десятки сотрудников нашей дирекции. Центральная усадьба – это лицо «Земли леопарда», здесь мы можем представить территорию и все биоразнообразие, все возможности для науки и обучения. Усадьба станет дискуссионной и диалоговой площадкой для представителей власти, ученых, экологов. Она также может быть и своеобразным культурным центром для местных жителей, который способен стать толчком к развитию экологического туризма в Хасанском районе.